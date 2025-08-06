花蓮六十石山金針花季將登場 上下山車輛分流管制

花蓮六十石山金針花季將從9日至10月12日展開，為維護交通順暢與安全，花季期間上下山道路分流管制。富里鄉長江東成提醒用路人，山區道路蜿蜒，遵守交通規定，注意安全。

每年夏末初秋，富里六十石山的金針花沿山綻放，層層疊疊的金黃色花海在陽光下閃耀動人，為這片山丘披上耀眼金衣，也因此享有「小瑞士」的美譽。

富里鄉公所今天表示，今年因雨水充足，金針花花況好，預期將滿開，邀各地民眾造訪，安排放慢腳步、療癒心靈的山林小旅行，沉浸於大自然的金色花海之中。

鄉公所指出，為維護交通順暢與旅遊安全，金針花季期間道路將分流管制，交通管制期間與時段為8月9日至31日，每天上午8時至下午5時進行交管；9月1日至10月12日，僅於週末及連續假日實施交通管制，時段為上午8時至下午5時。

通行方式部分，管制期間採單向通行，上山方向由「竹田村入口」（省道台9線293公里）單向通行；下山方向由「萬寧至復興部落聯絡道路起點」（0公里）單向通行。

至於非管制期間，竹田路段可雙向通行，但瓶頸路段（5.5K、6K、7.5K）仍進行車輛會車管制。機車（含大型重型機車）全年皆可由竹田路段雙向通行。六十石山往東里產業道路口與小瑞士觀景平台設有1組臨時紅綠燈，用路人務必依循交通號誌指示通行。

有關交通疏導措施及即時公告資訊，可至富里鄉公所官網「農業課」查詢最新消息。