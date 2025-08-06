小學退休校長獲頒教育奉獻獎 楊熾瀧另一身分是基隆市「市歌」作詞人

基隆市退休國小校長楊熾瀧，受聘基隆市教育處教育諮詢顧問，多年來協助推動教育及提供建言，今年獲頒「教育奉獻獎」。教育處推崇楊熾瀧在教育界無私付出，他擅以筆傳情，還有另一個身分，就是基隆市「市歌」作詞人。楊熾瀧今天謙稱，「欺世盜名又一樁」。

教育部自2006年起設置「教育奉獻獎」，表揚教育人員退而不休典範，傳承杏壇智慧，讓感人事蹟得以流傳。教育部日前公布今年教育奉獻獎得主，楊熾瀧名列其中。

教育處說，楊熾瀧曾在基隆市教育局（教育處前身）任職多年，歷任課員、課長、督學，代理暖暖國中校長，並等責籌辦碇內國中。校長生涯歷任瑪陵、碇內國小，14年前在成功國小校長任內退休。

教育處指出，楊熾瀧在教育界服務期間，以高度責任感帶領團隊、關懷學生，創造一個又一個溫暖的學習園地。楊曾在臉書寫下「當世界不夠溫柔時，就讓自己成為溫柔」，這句話正是他教育人生的寫照。

為了陪伴高齡父母等因素選擇離開職場，但楊熾瀧從未真正離開教育圈，受聘教育諮詢顧問，協助推動幼兒園評鑑、課後照顧訪視、防災教育督導、樂齡學習審查、健康促進訪視和特殊教育優先區審查，專業建言。

教育處表示，楊熾瀧擅以筆傳情，常在臉書分享地方文史、校園采風與教育觀察。文字溫暖，傳遞正向力量，鼓舞無數教育工作者。

楊熾瀧說，在學校服務期間，看過不少鄉土教材，退休後親身探訪，發現過去的認知如浮光掠影，因此有計畫的搜尋資料，安排旅程，認識成長的土地，並與朋友分享心得。

獲頒今年教育貢獻獎，楊熾瀧今在臉書寫出的感言是「一樹蓓蕾，莫道是他人子弟。滿園桃李，當視作自家兒孫。教育，是薪傳自利利他、圓滿共好的終身志業」，感謝長官厚愛推薦，深深祝福念念禮敬亂世洪流中，依然挺立的教育夥伴們。

教育處在表揚楊熾瀧榮獲教育貢獻獎肯定時，還提到他有另一個特殊身分，就是基隆市的市歌，歌詞出自他的筆下。早年市府下班時該會播放市歌，就如有百貨公司打烊前播放「晚安曲」。

基隆市市歌

美麗基隆雄踞北臺灣，依山傍海壯闊的港灣。

中正公園觀音菩薩展慈顏，海門天險巍峨古砲保民安。

啊……朝思暮想，基隆是我的故鄉。

鷹翔九霄嘯傲北海岸，碧波萬頃國際船艦通航。

廟口夜市海鮮小吃遠飄香，慶讚中元萬點水燈長夜光芒。