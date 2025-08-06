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頭城鎮立幼園無寒暑假掀波 基層教師反彈

聯合報／ 記者董俞佳戴永華／台北報導
全教總點名宜蘭頭城鎮幼兒園要求教師在寒暑假必須到校，形同「全年無休」工作，侵害勞動權益；園方回應，鄉鎮幼兒園本來就沒有寒暑假，這件事可以再討論調整。記者董俞佳／攝影
全教總點名宜蘭頭城鎮幼兒園要求教師在寒暑假必須到校，形同「全年無休」工作，侵害勞動權益；園方回應，鄉鎮幼兒園本來就沒有寒暑假，這件事可以再討論調整。記者董俞佳／攝影

宜蘭縣頭城鎮立幼兒園自8月1日實施「全年無休」政策，雖提供家長便利，卻引發基層教師強烈反彈。全教總表示，已有教師投訴園方要求寒暑假也必須正常到校，形同全年無休，嚴重侵害教師勞動權益，呼籲教育部與國教署立即回應並檢討該案，全面盤點各地市立幼兒園是否存在類似情形，盡速制定清晰指導原則。

全教總指出，7月接獲投訴指頭城鎮立幼兒園在教師報到時，即明確告知「寒暑假期間必須出勤」，而非比照一般公立學校附設幼兒園依國小行事曆休假。更離譜的是，園方還強調其全年無休教保服務時段「已獲教育部國教署核可」，聲稱「並無違法」。

全教總理事長侯俊良表示，若國教署真曾核可此項安排，問題絕非單一個案，而是整體制度的嚴重疏失。全教總幼委會主委楊逸飛說，教師適用「教師法」，並未享有「勞基法」規定的特休制度，園方訂的全年無休教保服務，等於強迫教師無寒暑假。過往已有公務人員過勞死亡案例，如今仍有教師被迫全年無休，實在不可接受。

頭城鎮立幼兒園表示，很多上班族家長有收托需求，以前該園8月1日至8月15日實施學期外的延長收托，今年則是把這段時間納入教保服務期程的學期制，老師上班時間差不多，但納入教保服務學期後，家長繳交費用比較少，這也是顧及家長的需要。頭城鎮公所表示，若各方有不同意見，可以再討論調整。

教育部表示，本案是宜蘭縣府依幼教法第43條，各園可調整教保服務期程，因應教學需要或父母、監護人或實際照顧幼兒之人托育需求，國教署尊重。至於教師請假問題，已蒐整資料，會盡快邀地方政府、法制專家等討論，保障其權益。

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