台東太麻里金針花季 9日開跑

台東縣太麻里鄉金針花季本月9日開跑，已有4至5成花開迎客，遊客直呼「好美」。鄉公所表示，花季至9月21日，有賞花專車接駁，民眾可多利用。山區產業道路多，盡可能勿使用衛星導航上山，避免迷航。

鄉公所表示，金針山栽種約50公頃金針，預計月中大量綻放。賞花專車接駁，除每周二、三、六停駛外，8月11日至9月21日周一、四、五、日發車。

南迴太麻里鄉金針山的金針花田位於海拔800至1200公尺，特殊氣候條件和土壤環境成金針花生長最佳場所。每年7月至9月金針花盛開，是攝影愛好者和遊客熱門景點。連日大雨過後晴朗天氣，金針花在陽光下顯得格外耀眼。

目前忘憂谷、雙乳峰等景區已開花，花田由較高海拔往下開，民眾假日可上山賞花。黃澄澄花海隨風搖曳，像在向遊客招手歡迎。遊客說「愈往高山爬，花開愈漂亮」。

金針業者表示，9日除了賞花，也有限定活動如金針創意料理賽，而當天手機打卡就能兌換美食券，由在地居民料理20道金針特色料理包括甜點、鹹食、湯品、酥炸、葷素等創意吃法。

公所與警方提醒，山區道路狹窄，花季期間山區有交通管制，禁止甲類大客車上山，20人小巴平日可行車至雙乳峰。