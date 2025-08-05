宜蘭之光！艾銳爾國際榮獲最高殿堂「巴黎雷平發明展」金、銅雙獎

宜蘭縣府輔導的青年創業楷模艾銳爾國際有限公司，以獨創的模組化防水包系列，在國際發明界最高殿堂之一的「巴黎雷平發明展」中，一舉奪得金牌與銅牌殊榮，不僅為台灣設計實力再添光彩，更讓來自宜蘭的優秀青年在全球舞台綻放光芒。

艾銳爾國際這次榮獲的金牌「模組化組合包」可拆解、可擴充、多場景應用設計，一個包就可以完美解決戶外活動、防災應變與旅行等多元情境下的裝備需求；榮獲銅牌的「多層次捲口防水包」在捲口結構上大膽創新，兼顧優異的防水性與收納效率，突破一般防水包取物不便的問題，展現實用價值。

縣政府今天表揚公司負責人劉宜忠，他是宜蘭蘇澳人，青年返鄉地方創生企業，主要開發商品是組合式防水包，2022年開始接受縣府勞工處的創業輔導，協助其爭取補助，以利研發高機能性休閒遊憩防水背包，之後他的產品多次榮獲「宜！蘭新創力競賽」入圍、季軍及優勝，嶄露頭角。

代理縣長林茂盛指出，艾銳爾國際不僅是宜蘭在地企業傑出代表，更是青年返鄉創業典範，該公司返鄉之初即獲得宜蘭青年交流中心與宜蘭大學創新育成中心的專業輔導，而且在縣府推動「111年度地方產業創新研發推動計畫補助下，成功研發出獲獎產品，展現產學合作與政府資源投入協助所帶來的卓越成果。