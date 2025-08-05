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台東提升公廁職人訓練「態度決定品質」55人有感

中央社／ 台東5日電

「我的雙手正在守護需要安心舒適如廁的人」，台東55名列管公廁清潔人員參加職人訓練，除提升清潔技能，也深深體驗感受到自己工作的重要與價值。

台東縣環保局今日舉辦「職人匠心：提升台東公廁清潔品質與服務」訓練課程，55名列管公廁清潔人員參與學習，邀請專業講師授課並現場實作。

學員林女分享心得，「以前總覺得自己只是清潔人員，但上了這堂課後，讓我體會到自己的價值，原來我的雙手正在守護每一個需要安心舒適如廁的人」；另一學員陳男也分享，「講師用專精技能及對工作的熱情，讓我知道怎麼把小細節做好，原來我把廁所清潔乾淨，也可以讓人有好心情。」

台東縣政府表示，優質公廁環境是城市文明進步與觀光品質重要指標，環保局透過訓練，期提升公廁清潔人員實務技能與工作品質，隨時落實公廁環境「不髒、不濕、不臭」；同時，呼籲社會大眾共同肩負愛護環境的責任，莫忘如廁的公德心，打造更美好台東，推動符合聯合國永續發展目標（SDG11）「永續城鄉」。

台東縣環保局表示，受邀擔任此次訓練課程的講師牛世剛與王秋雲，都具有日本廁所診斷士訓練背景，特別強調「職人精神」的培養，課程內容涵蓋「態度決定品質」與「清掃實務教學」兩大主題，著重服務禮儀與應對，並講授各項清潔作業重點及乾式清洗技術，提升清潔人員專業素養，強化台東公共廁所整體維護品質與形象。

台東 公廁 環保局

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