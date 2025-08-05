睽違5年！投入逾2億元整建 龍潭湖再辦宜蘭情人節

宜蘭縣政府2020年在龍潭湖舉辦情人節活動創14.8萬人次參與，在中央補助下，縣府投入逾新台幣2億元建設硬體，暌違5年，今年將第3度在龍潭湖辦理情人節活動，盼創造觀光亮點。

縣府工商旅遊處今天在縣務會議報告，龍潭湖風景特定區水域空間約17公頃、環湖路約3公里、公園用地已徵收部分約5公頃，環境清幽，是附近居民休閒運動的重要場所，近年來吸引許多外縣市遊客造訪。

工旅處指出，縣府自2021年開始展開龍潭湖風景特定區改善工程，現已完成8期工程，除建置基礎服務設施外，並設置人車分離環湖步道系統，及旅遊服務站、入口意象和打造整體景觀等，累計投入2億1550萬元經費建設硬體。

工旅處指出，繼2012年、2020年後，宜蘭情人節活動今年是第3度在龍潭湖舉辦，目前規劃時間為8月底為期3天，除將風景區湖面橋體妝點成為浪漫的鵲橋外，也將邀請歌手到場獻唱，並舉辦情人互動遊戲活動等，期待透過活動的舉辦，再度創造觀光亮點。