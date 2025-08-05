台62線高架快速道路下方停車空間搶手 民代會勘促設停車場
基隆市大武崙地區停車空間不足，立委林沛祥和市議員鄭愷玲今邀相關單位會勘，研商在台62線萬瑞快速道路大武崙出口高架道路下方空間，規畫設置停車場。公路局同意可由市府交通處申請租用，後續再由市府招標，最快明年1月底建置完成。
林沛祥表示，大武崙地區人口逐年增加，停車空間一直都不夠。萬瑞快速道路橋下空間，多年來雖然已開放附近住戶停車，但因有適法性疑慮，里民始終無法安心使用。今天邀集相關單位會勘，就是希望能促成公路局、市府和區公所合作，共同推動停車場合法化。
鄭愷玲指出，這處空間位在安樂區中崙里、新崙里的交界，兩地民眾長年受停車空間不足所苦，希望未來公路局能委由市府管理，再讓地方居民得以合法承租，安心使用。安樂區長汪海淙表示，安樂區人口持續成長，停車需求迫切，希望公路局能夠提供橋下的空地給里民合法使用，這是里民的心聲。
林沛祥服務處今邀公路局北區養護工程分局基隆工務段、基市府交通處及安樂區公所人員，現勘萬瑞快速道路大武崙出口橋下空間，各方討論後，達成建置停車場共識。
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