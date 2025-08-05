斥資2.15億打造宜蘭龍潭湖山水美景 首度委外由台塑生醫得標
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，3家投標廠商激烈競爭下，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；此外，今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，透過硬體升級與舉辦活動雙管齊下，打造成為觀光新亮點。
龍潭湖位於礁溪鄉、宜蘭市、員山鄉三個鄉鎮的交點上，周邊觀光工廠廊帶，串連成豐富多樣的遊憩區塊。龍潭湖風景特定區水域空間17 公頃、環湖道路約3公里、公園用地已徵收約5公頃，環境清幽，是附近居民休閒運動的重要場所。
縣政府自民國100年投入硬體建設，至今已完成八期改善工程，包括基礎服務設施建置，人車分離環湖步道系統，旅遊服務站及入口意象等，總共投入2億1550萬元建設經費。
為活化園區並提供優質餐飲服務，縣政府首度把園區委外經營，經過招標後由台塑生醫科技股份有限公司取得經營權，委託期限2年，權利金118 萬元，未來將會有湖岸景觀餐廳及社區市集等，讓遊客能在欣賞湖光山色之餘，也能享有高品質的休憩體驗。
此外，今年七夕情人節將回歸龍潭湖舉辦，時間訂在8月29日起連續3天，跨湖橋體將點綴成浪漫燦爛的鵲橋，在點燈儀式之後，女排音樂會、情人互動體驗遊戲、七夕市集及美食等。縣府表示，今年情人節活動是繼2012年、2020年後，第3度在龍潭湖舉行，2020年5天活動曾創下14.8萬人次人潮，未來的龍潭湖風景區可望成為宜蘭觀光新亮點。
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