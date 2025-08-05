快訊

日本41.8℃史上最高溫，破紀錄猛暑成「全國氣象災害」

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

斥資2.15億打造宜蘭龍潭湖山水美景 首度委外由台塑生醫得標

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供

宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，3家投標廠商激烈競爭下，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；此外，今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，透過硬體升級與舉辦活動雙管齊下，打造成為觀光新亮點。

龍潭湖位於礁溪鄉、宜蘭市、員山鄉三個鄉鎮的交點上，周邊觀光工廠廊帶，串連成豐富多樣的遊憩區塊。龍潭湖風景特定區水域空間17 公頃、環湖道路約3公里、公園用地已徵收約5公頃，環境清幽，是附近居民休閒運動的重要場所。

縣政府自民國100年投入硬體建設，至今已完成八期改善工程，包括基礎服務設施建置，人車分離環湖步道系統，旅遊服務站及入口意象等，總共投入2億1550萬元建設經費。

為活化園區並提供優質餐飲服務，縣政府首度把園區委外經營，經過招標後由台塑生醫科技股份有限公司取得經營權，委託期限2年，權利金118 萬元，未來將會有湖岸景觀餐廳及社區市集等，讓遊客能在欣賞湖光山色之餘，也能享有高品質的休憩體驗。

此外，今年七夕情人節將回歸龍潭湖舉辦，時間訂在8月29日起連續3天，跨湖橋體將點綴成浪漫燦爛的鵲橋，在點燈儀式之後，女排音樂會、情人互動體驗遊戲、七夕市集及美食等。縣府表示，今年情人節活動是繼2012年、2020年後，第3度在龍潭湖舉行，2020年5天活動曾創下14.8萬人次人潮，未來的龍潭湖風景區可望成為宜蘭觀光新亮點。

宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供
宜蘭縣政府斥資2.15億元整建龍潭湖風景區，並首次將園區委外經營，最後由台塑生醫得標，未來將有湖岸輕食餐廳及市集，嶄新面貌迎接遊客；今年七夕情人節也將回歸龍潭湖舉行，打造觀光新亮點。圖／縣府提供

七夕 龍潭湖 情人節

延伸閱讀

為服務家長…宜蘭頭城鎮幼兒園被爆教師全年無休 公所：可再討論調整

影／22歲林姓車手頭曾在柬國詐騙園區進修...騙桃園主婦百萬台中落網

宜蘭頭城鎮立幼兒園推「全年無休」 全教總曝教師寒暑假被迫出勤

823公投是否同意重啟核三？宜蘭選委會公告閱覽公投選舉人名冊

相關新聞

基隆響雷電桿礙子破裂！ 500多戶停電 受雷雨影響搶修時間比預估長

中央氣象署發出北北基劇烈雷雨或降雨警訊，基隆市有根電桿上的礙子，下午1時30分因雷雨破裂，造成鄰近區域500多戶停電。台...

花蓮吉安鄉志編撰邁入最後一哩路 公所公開閱覽盼民眾補充資料

花蓮吉安鄉公所推動「吉安鄉志」編撰計畫，邀請在地專家學者紀錄20餘年來鄉內的人文、歷史與建設等，歷經2年半擴充10篇鄉志...

蘭嶼王桂清守護島嶼生態 獲台東模範父親表揚

台東縣政府於今舉辦「模範父親表揚活動」，全縣各鄉鎮市公所推薦的20位模範父親，議長吳秀華及多位議員、鄉鎮市長到場同享榮耀...

影／台東「最好躺消波塊」埋沒消失 遊客失望：連屍體都找不到怎麼拍

網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方，原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日...

太麻里金針山花海即將開跑 山區先開5成招客 美不勝收

台東南迴太麻里鄉金針花季8月9日開跑，山區已4至5成花開迎客，遊客直呼「好美」。鄉公所表示，今年花季活動至9月21日止，...

基隆仁愛、博愛市場 冷氣系統擬更新

基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱，冷氣系統升級工程下月發包，將與市場管委會研議，明年農曆春節後，市場2樓全面休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。