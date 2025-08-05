花蓮吉安鄉志編撰邁入最後一哩路 公所公開閱覽盼民眾補充資料

花蓮吉安鄉公所推動「吉安鄉志」編撰計畫，邀請在地專家學者紀錄20餘年來鄉內的人文、歷史與建設等，歷經2年半擴充10篇鄉志，即日起至22日公開在吉安創客棧與網站閱覽，期待民眾提供建言或補充更多歷史資料。

參與計畫的國立東華大學人文創新與社會實踐研究中心主任郭俊麟說，地方鄉志篇數架構配合20多年來時代脈動，擴充到10篇，以往大事紀都是附錄，不過大事紀獨立在第一篇，把各篇精華做成簡明版放在大事紀，每個項目都有索引可對應哪一篇，建議大家一開始可透過大事紀與簡明版整體索引。

郭俊麟指出，在建設篇上，這些年環保節能永續有新發展，列為建設與環保篇；以往觀光篇比較少單獨列出來，納入在文化篇，成為文化與觀光篇；教育與人口篇部分也特別著力。歷史篇針對1、20年來新的研究，比如七腳川事件、多元族群、墾區等資訊補充，更完整呈現吉安鄉這20多年來的發展。

郭俊麟表示，在編寫橫向溝通上的討論與協調需要花時間，更重要的是每個老師的撰寫風格不同，如何讓撰寫的筆觸盡量趨於一致，讓大眾輕鬆閱讀，在改寫上也花很多心力。

吉安鄉長游淑貞表示，2019年為規畫鄉內建設時，翻找2002年出版的鄉志發現資料相當有限，萌生續修鄉志的念頭，經2022年籌募經費，隔年斥資250萬元啟動編撰計畫。