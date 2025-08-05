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蘭嶼王桂清守護島嶼生態 獲台東模範父親表揚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今天舉辦模範父親表揚活動，由零捌玖舞蹈工作室帶來舞蹈表演揭開序幕。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今天舉辦模範父親表揚活動，由零捌玖舞蹈工作室帶來舞蹈表演揭開序幕。圖／台東縣政府提供

台東縣政府於今舉辦「模範父親表揚活動」，全縣各鄉鎮市公所推薦的20位模範父親，議長吳秀華及多位議員、鄉鎮市長到場同享榮耀，其中來自蘭嶼鄉的王桂清，不僅為國際認證的潛水教練，致力於海洋保育與海難救援，並長期投入珠光鳳蝶食草馬兜鈴的培育，默默守護島嶼生態。

饒慶鈴表示，父親是家庭的重要支柱，每一位模範父親背後都有動人的故事，他們不僅為家庭奉獻，也在不同崗位上為社會付出，是後輩共同學習的楷模。這些模範父親不僅為子女樹立典範，更是社區、社會價值的實踐者。

模範父親表揚活動由零捌玖舞蹈工作室帶來舞蹈表演揭開序幕，接著饒慶鈴致贈表揚狀，活動現場特別安排播放子女錄製的感謝影片，以及得獎者家庭的珍貴照片回顧，許多父親在驚喜中感動落淚；縣府也貼心為每位獲獎者拍攝全家福照片，紀錄這份溫馨時光。

此次獲表揚的模範父親來自各行各業，事蹟感人、各具特色。來自台東市的林有德，擔任天后宮董事長期間，不僅積極推廣宗教文化，更攜手縣府打造全球唯一的Q版媽祖熱氣球，讓台東的文化信仰躍上國際舞台。此外，來自蘭嶼鄉的王桂清，身為國際認證的潛水教練，致力於海洋保育與海難救援，並長期投入珠光鳳蝶食草馬兜鈴的培育，默默守護島嶼生態。

今年模範父親名單如下：綠島鄉林石木、台東市鍾雙興、台東市林有德、池上鄉黃逢基、長濱鄉林元來、台東市豐早馬、東河鄉李春成、鹿野鄉洪境齊、太麻里鄉古金祥、台東市呂東發、成功鎮張天賀、海端鄉湯英忠、卑南鄉林義德、台東市陳瑞雍、大武鄉林成忠、延平鄉邱武雄、關山鎮洪錫環、達仁鄉古金龍、蘭嶼鄉王桂清、金峰鄉許念祖。

蘭嶼鄉的王桂清，不僅為國際認證的潛水教練，致力於海洋保育與海難救援，並長期投入珠光鳳蝶食草馬兜鈴的培育，默默守護島嶼生態。記者尤聰光／攝影
蘭嶼鄉的王桂清，不僅為國際認證的潛水教練，致力於海洋保育與海難救援，並長期投入珠光鳳蝶食草馬兜鈴的培育，默默守護島嶼生態。記者尤聰光／攝影

台東 蘭嶼

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