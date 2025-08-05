拓寬完工5年多 南迴公路台東端通過強降雨考驗

南迴公路拓寬工程台東端完工5年多，今年首次面臨連續強降雨考驗，除部分路段發生土石流等狀況且已大致修復外，整體來說通過考驗。公路局表示，會檢討缺失部分。

民國98年8月的莫拉克風災對南迴公路造成重大災情，包括台東太麻里橋附近路面流失、大溪路段整座橋梁遭沖毀、多處路面坍方下陷及邊坡土石流，交通中斷近1個月。

行政院隨後在民國100年核定「台9線南迴公路後續拓寬改善計畫」經費動工，分成3路段施工，台東香蘭至金崙拓寬3至4車道、金崙至大鳥4車道，及台東安朔至屏東草埔以橋樑、隧道和截彎取直闢4車道，全線北起台東縣太麻里鄉香蘭村，南迄屏東縣獅子鄉草埔村，並於108年12月20日全線通車。

公路局大武工務段長陳永銘今天接受中央社記者電話訪問表示，南迴公路拓寬工程完工5年多，首次接受連續強降雨的考驗。據估算，南迴公路今年從7月1日至8月3日共降雨22天、累積雨量2112毫米，其中更有3次連續降雨超過5天。

這幾波降雨造成南興、大鳥、大溪南下車道邊坡土石流，及大鳥路段北上車道下陷、大溪明隧道附近的北上車道路基被沖刷，目前僅剩下大鳥段路面下陷持續搶修中，預計1週可完成，其餘受損部分皆已修復。

陳永銘表示，南迴公路台東端截彎取直和拓寬工程完工5年多，首次接受連續強降雨考驗的結果「是OK的」，接下來會重新檢討這次發生的土石流等零星災情。