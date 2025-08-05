快訊

日職／二軍修煉近兩個月 「台灣至寶」孫易磊重回火腿一軍

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

影／台東「最好躺消波塊」埋沒消失 遊客失望：連屍體都找不到怎麼拍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方。原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日豪大雨暴漲溪水，埋沒沙石推中，只露出一角。圖／民眾提供
網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方。原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日豪大雨暴漲溪水，埋沒沙石推中，只露出一角。圖／民眾提供

網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方，原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日豪大雨暴漲溪水，埋沒沙石推中，只露出一角。縣府及第8河川分署均表示不會刻意開挖，讓它順其自然。

台東海濱公園放置不少消波塊，延緩海岸侵蝕，不過今年初有遊客發現一塊消波塊，彷彿具人體工學功能，讓人可以輕鬆躺上去，並將其拍照PO上網路，因而爆紅，吸引不少遊客來靠躺，被稱「最好躺消波塊」，意外成為成為新熱門打卡景點。

不過，近日有遊客前往海濱公園要和消波塊拍照時，卻發現根本找不到這顆網紅消波塊，還在附近找了又找，一度以為找錯地方，詢問附近居民卻又無誤，經過仔細比對發現，原來這顆最好躺消波塊，原本有3米高，現在卻已埋沒在沙石堆中，只露出一角，直呼可惜了。

「埋在沙時中很可惜啊！應該挖出來。」台中邱姓遊客說，她和同事利用暑假來台東海濱公園玩，就是要躺在這顆消波塊，想不到沒了。另台北張姓遊客無奈表示，連屍體都找不到怎麼拍，其它消波塊也都被埋起來，找不到替代品。

另縣府及第8河川分署均表示，海邊消波塊接連受到颱風及大豪雨溪水暴漲沖刷，都被砂石掩埋起來，而消波塊本身為耗材，不會刻意開挖，讓它順其自然，未來會評估海邊現況擺放消波塊。

網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方。原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日豪大雨暴漲溪水，埋沒沙石推中，只露出一角。圖／民眾提供
網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方。原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日豪大雨暴漲溪水，埋沒沙石推中，只露出一角。圖／民眾提供

網路 台東 消波塊

延伸閱讀

影／西南氣流襲擊八掌溪水暴漲逼近吳鳳橋便橋 用路人憂安全　

赴日韓旅遊注意天氣變化 賈新興估這時期環境再度有利颱風生成

屏東縣高泰國中旁溪水暴漲 連日大雨沖垮學校圍牆

新莊箱屍案謎團未解 涉案29歲兒偵訊不答…只等法醫「讓屍體說話」

相關新聞

影／台東「最好躺消波塊」埋沒消失 遊客失望：連屍體都找不到怎麼拍

網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方，原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日...

太麻里金針山花海即將開跑 山區先開5成招客 美不勝收

台東南迴太麻里鄉金針花季8月9日開跑，山區已4至5成花開迎客，遊客直呼「好美」。鄉公所表示，今年花季活動至9月21日止，...

基隆仁愛、博愛市場 冷氣系統擬更新

基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱，冷氣系統升級工程下月發包，將與市場管委會研議，明年農曆春節後，市場2樓全面休...

花蓮長者疫苗接種卡啟用 提醒施打日期

花蓮縣65歲以上長者約6.4萬人，衛生局為提醒長者接種疫苗，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，昨天啟用。除戶政事務所申辦老人...

台東富岡港客運服務中心今上梁 明年6月完工

台東富岡港登船動線不佳受詬病，縣府爭取興建「富岡港交通船客運服務中心」，縣長饒慶鈴今率團隊主持上梁典禮，全新服務中心採海...

挺過罷免案...遭綠營議員批「仁愛市場冷氣仍壞」 林沛祥：造謠、炒冷飯

國民黨基隆市立委林沛祥在市長謝國樑協助下，挺過罷免案考驗，民進黨基隆市議員張之豪質疑仁愛市場冷氣仍是壞的。市府今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。