影／台東「最好躺消波塊」埋沒消失 遊客失望：連屍體都找不到怎麼拍

網路竄紅的台東「最好躺消波塊」，近日遊客發現不見蹤影，怎麼找也找不到，一度以為找錯地方，原來這顆躺椅消波塊已被颱風及連日豪大雨暴漲溪水，埋沒沙石推中，只露出一角。縣府及第8河川分署均表示不會刻意開挖，讓它順其自然。

台東海濱公園放置不少消波塊，延緩海岸侵蝕，不過今年初有遊客發現一塊消波塊，彷彿具人體工學功能，讓人可以輕鬆躺上去，並將其拍照PO上網路，因而爆紅，吸引不少遊客來靠躺，被稱「最好躺消波塊」，意外成為成為新熱門打卡景點。

不過，近日有遊客前往海濱公園要和消波塊拍照時，卻發現根本找不到這顆網紅消波塊，還在附近找了又找，一度以為找錯地方，詢問附近居民卻又無誤，經過仔細比對發現，原來這顆最好躺消波塊，原本有3米高，現在卻已埋沒在沙石堆中，只露出一角，直呼可惜了。

「埋在沙時中很可惜啊！應該挖出來。」台中邱姓遊客說，她和同事利用暑假來台東海濱公園玩，就是要躺在這顆消波塊，想不到沒了。另台北張姓遊客無奈表示，連屍體都找不到怎麼拍，其它消波塊也都被埋起來，找不到替代品。