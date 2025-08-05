太麻里金針山花海即將開跑 山區先開5成招客 美不勝收

台東南迴太麻里鄉金針花季8月9日開跑，山區已4至5成花開迎客，遊客直呼「好美」。鄉公所表示，今年花季活動至9月21日止，另有賞花專車接駁，民眾可多加利用。公所也提醒山區產業道路多，盡可勿使用衛星導航上山，避免迷航。

鄉公所表示，金針山栽種約50公頃面積的金針，目前山區已有4至5成花開，集中在忘憂谷和雙乳峰山區，預計月中將大量綻放。今年安排賞花專車接駁，除每周二、三、六停駛外，自8月11日至9月21日周一、四、五、日發車。

南迴太麻里鄉金針山的金針花田位於海拔800至1200公尺之間，由於特殊的氣候條件和土壤環境，使得這裡成為金針花生長的最佳場所。每年7月至9月，金針花盛開，成為攝影愛好者和遊客的熱門景點。連日大雨過後的晴朗天氣，更讓金針花在陽光下顯得格外耀眼。

目前包括忘憂谷、雙乳峰等景區已開始開花，預計花田由較高海拔往下開，民眾假日可以安排行程上山賞花。黃澄澄花海隨風搖曳，好像在向遊客招手說「歡迎光臨金針山」。遊客說「越往高山爬，花開的越漂亮」也吃了炸金針。

金針業者表示，8月9日除了賞花，也有辦理限定活動包括金針創意料理比賽及當天只要手機打卡，就能兌換美食券，現場將有來自在地居民親手料理的20道金針特色料理有甜點、鹹食、湯品、酥炸、葷素都有，讓你一次品嘗從沒想過的金針創意吃法。