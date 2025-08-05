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花蓮長者疫苗接種卡啟用 提醒施打日期
花蓮縣65歲以上長者約6.4萬人，衛生局為提醒長者接種疫苗，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，昨天啟用。除戶政事務所申辦老人卡時同步發放，已有老人卡者也可到衛生所領取。
政府近年多項疫苗免費提供長者接種，縣議員韓林梅建議參考兒童疫苗接種紀錄卡，設計專屬長輩的疫苗接種紀錄卡。
衛生局長朱家祥說，65歲以上長者可接種肺炎鏈球菌疫苗，符合特定資格也能施打帶狀疱疹疫苗，不過這2款疫苗共2劑，長輩接種完第1劑，常忘何時要打第2劑，疫苗卡就可發揮作用。
朱說，長輩接種疫苗後，衛生所或醫院會在紀錄卡上標註接種日期及下1劑施打時間，也會標註接種的院所；若有新疫苗上市，會調整疫苗接種卡內容。
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