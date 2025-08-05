基隆仁愛、博愛市場 冷氣系統擬更新

基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱，冷氣系統升級工程下月發包，將與市場管委會研議，明年農曆春節後，市場2樓全面休市施工，拆除老舊冷氣機組並更新，可望為攤商與消費者打造更舒適的空間。

產發處長蔡馥嚀說，仁愛、博愛市場是基隆指標性零售市場，有472名攤商。冷氣系統使用超過30年，效能明顯不足，通風不良，導致市場內部悶熱。冷氣系統更新前，市府已完成2樓200台風扇更換與冷氣風機清洗作業，緩解室內悶熱情形。

市府去年10月向經濟部提出「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，整體更新計畫約需4000萬元，經濟部今年核定補助1170萬元，市府自行編列2800萬元支應，已完成規畫設計作業，預計下月發包。

為降低對市場營運的衝擊，市府正與市場管委會研議，明年農曆年後2樓全面休市，以利冷氣系統全面升級工程施工，更換冷氣主機與管線、室內空調出風口優化配置，同步強化電力系統，提升安全與穩定性。

基隆市仁愛市場管委會主委王泓四說，30年前市場2樓轉型為綜合市場，引進美食攤位。空調系統使用多年，效能降低，加上熱食攤增加，導致室內悶熱，曾加裝排氣系統，希望排除熱食攤位產生的熱氣，結果會把「冷氣」也抽出去，最後停用。他說，待工期確定後將有說明會，向攤商說明工程計畫，短暫停市2個月，能換來更舒適的營業環境。