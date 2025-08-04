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台東富岡港客運服務中心今上梁 明年6月完工

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程大致完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁儀式，預計明年6月完工。圖／台東縣府提供
「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程大致完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁儀式，預計明年6月完工。圖／台東縣府提供

台東富岡港登船動線不佳受詬病，縣府爭取興建「富岡港交通船客運服務中心」，縣長饒慶鈴今率團隊主持上梁典禮，全新服務中心採海洋意象，預計明年6月完工，以後旅客在候船區玻璃窗就能欣賞湛藍海景，海港旅運會有全新體驗。

富岡港是通往蘭嶼綠島的重要轉運港口，台東縣府自2016年起推動港區改善工程，整體建設由交通部及縣府共同出資。縣府表示，繼2023年斥資3.21億元完成水域碼頭設施後，客運服務中心總經費2.91億元，預計明年6月完工。

「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程已完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁典禮，喜迎工程邁入下一階段。饒慶鈴表示，富岡港肩負旅運、漁業與地方商業中心的多元角色，為改善候船空間狹小、登船動線與漁船作業交錯等問題興建全新服務中心，打造「以人為本、友善便捷」的登船環境為目標。

農業處進一步說明，興建中的客運服務中心1樓為候船大廳及售票處，旅遊旺季尖峰時段可疏運超過900人次；2樓為機電與空調設備空間。建築外觀融入海洋意象，包含波浪弧線的迎賓拱廊、遮陽廊道，以灰白雙色呈現，象徵山海交會。

此外，蘭嶼開元港候船室設計方案也經中央核定，預計年底上網招標，逐步實現「安全、便捷、友善」的東部海運旅運藍圖。

「富岡港交通船客運服務中心」總經費2.91億元，預計明年6月完工。圖／台東縣府提供
「富岡港交通船客運服務中心」總經費2.91億元，預計明年6月完工。圖／台東縣府提供
「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程已完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁典禮。圖／台東縣府提供
「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程已完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁典禮。圖／台東縣府提供
「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁儀式，距離完工日程不到一年。圖／台東縣府提供
「富岡港交通船客運服務中心」主體結構工程完工，縣長饒慶鈴今天主持上梁儀式，距離完工日程不到一年。圖／台東縣府提供

台東 蘭嶼 碼頭 建築 團隊 綠島 饒慶鈴 農業處

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