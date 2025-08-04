挺過罷免案...遭綠營議員批「仁愛市場冷氣仍壞」 林沛祥：造謠、炒冷飯

國民黨基隆市立委林沛祥在市長謝國樑協助下，挺過罷免案考驗，民進黨基隆市議員張之豪質疑仁愛市場冷氣仍是壞的。市府今天表示，仁愛市場冷氣系統改善工程下月發包，林沛祥指出，這筆預算張之豪議員前腳才剛審過，如今又跳出來造謠，這不是炒冷飯，是什麼？

張之豪在臉書貼文指出，「2025，夏，基隆仁愛市場的冷氣，壞的。壞幾年了。」身為市議員，他呼籲市府換冷氣，但他們不理會。市府有錢放煙火，有錢辦各式活動，但沒錢給仁愛市場修冷氣。這筆錢，市政府不出，要中央出。

張之豪表示，真的要換，也不讓別人插手，非要做球給林沛祥，要讓林「積極爭取」才算數。去年林沛祥跟謝國樑到仁愛市場做了一場秀，「說你看看我們多棒，冷氣更換，要爭取了」，市場管委會也陪笑感謝兩人終於要撥款幫忙。一年過去了，「哥倆好都挺過了罷免危機」，仁愛市場什麼都沒變，冷氣仍是壞的。

市府今天表示，市場冷氣系統使用超過30年，效能明顯不足，通風不良，導致市場內部悶熱。市府去年10月向經濟部提出「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，今年核定補助1170萬元，加上市府編列2800萬元支應，預計下月發包。

產發處長蔡馥嚀說，發包後會再與市場管委會研議，預定明年農曆年後2樓攤商全面休市，以利冷氣系統全面升級工程施工，更換冷氣主機與管線、室內空調出風口優化配置，同步強化電力系統，提升安全與穩定性。

林沛祥表示，仁愛市場冷氣更新工程已進入招標階段，市府編列2800萬經費，張之豪議員前腳才剛審過，如今卻又跳出來造謠，這不是炒冷飯，是什麼？他理解罷免案剛結束，有人急著找舞台，但基本的事實應該要掌握。

林沛祥說，這項工程經費是他向經濟部能源署爭取補助，今年核定補助1170萬，加上市府預算，經費已到位，正依程序辦理中。他不怕被監督，會繼續做實事，但也希望議員發言之前，多確認一下資料。