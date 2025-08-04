快訊

2025上市首例 軍工飆股雷虎爆出逾5876萬元違約交割

山區對外交通受阻影響 台南南化關山里5日仍停班課

韓啦啦隊女神老闆遭砍死…年邁父、妻子到場認屍 曾控性騷女員工「震驚」

挺過罷免案...遭綠營議員批「仁愛市場冷氣仍壞」 林沛祥：造謠、炒冷飯

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影

國民黨基隆市立委林沛祥在市長謝國樑協助下，挺過罷免案考驗，民進黨基隆市議員張之豪質疑仁愛市場冷氣仍是壞的。市府今天表示，仁愛市場冷氣系統改善工程下月發包，林沛祥指出，這筆預算張之豪議員前腳才剛審過，如今又跳出來造謠，這不是炒冷飯，是什麼？

張之豪在臉書貼文指出，「2025，夏，基隆仁愛市場的冷氣，壞的。壞幾年了。」身為市議員，他呼籲市府換冷氣，但他們不理會。市府有錢放煙火，有錢辦各式活動，但沒錢給仁愛市場修冷氣。這筆錢，市政府不出，要中央出。

張之豪表示，真的要換，也不讓別人插手，非要做球給林沛祥，要讓林「積極爭取」才算數。去年林沛祥跟謝國樑到仁愛市場做了一場秀，「說你看看我們多棒，冷氣更換，要爭取了」，市場管委會也陪笑感謝兩人終於要撥款幫忙。一年過去了，「哥倆好都挺過了罷免危機」，仁愛市場什麼都沒變，冷氣仍是壞的。

市府今天表示，市場冷氣系統使用超過30年，效能明顯不足，通風不良，導致市場內部悶熱。市府去年10月向經濟部提出「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，今年核定補助1170萬元，加上市府編列2800萬元支應，預計下月發包。

產發處長蔡馥嚀說，發包後會再與市場管委會研議，預定明年農曆年後2樓攤商全面休市，以利冷氣系統全面升級工程施工，更換冷氣主機與管線、室內空調出風口優化配置，同步強化電力系統，提升安全與穩定性。

林沛祥表示，仁愛市場冷氣更新工程已進入招標階段，市府編列2800萬經費，張之豪議員前腳才剛審過，如今卻又跳出來造謠，這不是炒冷飯，是什麼？他理解罷免案剛結束，有人急著找舞台，但基本的事實應該要掌握。

林沛祥說，這項工程經費是他向經濟部能源署爭取補助，今年核定補助1170萬，加上市府預算，經費已到位，正依程序辦理中。他不怕被監督，會繼續做實事，但也希望議員發言之前，多確認一下資料。

基隆市仁愛市場管委會主委王泓四表示，仁愛市場的冷氣系統並不是「壞的」，而是使用久了效能不足。謝國樑編列預算，林沛祥爭取中央補助經費，更新市場冷氣系統，他是代表攤商表達謝意，並不是在「陪笑」。

基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府預計今年9月發包，明年農曆春節後2樓全面休市，更新冷氣系統。記者邱瑞杰／攝影

冷氣 議員 基隆 罷免 攤商 林沛祥 張之豪 謝國樑 國民黨 民進黨

延伸閱讀

贏3萬多票車掃謝票 林沛祥：9個月2次罷免對基隆人很不容易

罷免開票結果／基隆罷免林沛祥案未通過 罷團：尊重人民選擇

【即時短評】林沛祥大勝謝國樑連任路軍心穩 綠4連敗得重整旗鼓

罷免開票結果／贏逾3萬票！林沛祥給謝國樑大擁抱 「基隆人再拒絕惡罷」

相關新聞

挺過罷免案...遭綠營議員批「仁愛市場冷氣仍壞」 林沛祥：造謠、炒冷飯

國民黨基隆市立委林沛祥在市長謝國樑協助下，挺過罷免案考驗，民進黨基隆市議員張之豪質疑仁愛市場冷氣仍是壞的。市府今天表示，...

凶猛外來魚類霸占羅東林業文化園區貯木池 號召高手報名挑戰釣走牠

宜蘭羅東林業文化園區貯木池早年是太平山檜木的集散地，放置原木的大水池，幾年前被人把外來魚種丟入貯木池，包括泰國鱧魚及吳郭...

台東富岡港客運服務中心今上梁 明年6月完工

台東富岡港登船動線不佳受詬病，縣府爭取興建「富岡港交通船客運服務中心」，縣長饒慶鈴今率團隊主持上梁典禮，全新服務中心採海...

歡度父親節子女大聲說愛 爸爸以100元甜甜價暢遊宜蘭童玩節

歡慶一年一度父親節，鼓勵親子同遊，2025宜蘭國際童玩藝術節8月8日推出親子優惠活動，凡是當天入園時，孩子在票口對爸爸說...

潮境公園步道有落差...巡守志工跌倒骨折 海科館勘查海堤淘空規畫修復

基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚今天說，海堤淘空才會造成人行道出現落差，促請改善。國立海科館表...

花蓮長者疫苗接種紀錄卡啟用 提醒施打疫苗時間輕鬆抗疫

花蓮縣衛生局為提醒長者接種疫苗，利用兒童疫苗接種紀錄卡概念，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，今天正式啟用，除了戶政事務所申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。