歡度父親節子女大聲說愛 爸爸以100元甜甜價暢遊宜蘭童玩節

歡慶一年一度父親節，鼓勵親子同遊，2025宜蘭國際童玩藝術節8月8日推出親子優惠活動，凡是當天入園時，孩子在票口對爸爸說出「爸爸我愛您」，爸爸即可比照兒童100元票券入園，親子開心輕鬆遊。

今年宜蘭童玩節園區有許多設施適合親子，包括全球首展「史努比鴨」超萌裝置藝術，還有專為120公分以下幼童設計的親子戲水區「小小海灣」，「奇幻樂園」則是0至12歲親子館，結合互動科技、說故事劇場還有親子手作活動。

在「異時空探險–卡巴蘭傳說」多感官探索宜蘭自然之美、異時空競技，親子也可以闖關星空塔，體驗「童心起飛」雙人滑降，還有龍舟、風帆、獨木舟等河域水上活動，夜幕低垂之後的魔幻光影秀、童心列車遊藝踩街都適合親子同樂。

本周8月4日至8月10日安排智利、菲律賓、塞爾維亞、泰國、韓國、蒙古、紐西蘭、日本、愛沙尼亞等國外民俗團隊接力演出；童樂互動秀則有小朋友喜愛的小丑泡泡秀、非洲金貝戰鼓團。