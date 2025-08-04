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潮境公園步道有落差...巡守志工跌倒骨折 海科館勘查海堤淘空規畫修復

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供

基隆潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚今天說，海堤淘空才會造成人行道出現落差，促請改善。國立海科館表示，近日就會完成評估淘空狀況，並預算編算向教育部爭取經費改善。整修前，約200公尺步道暫時封閉。

張顥瀚表示，潮境公園是基隆重要觀光景點，但人行步道竟有超過6公分的高低落差，造成長潭里志工在保育區巡守時不慎跌倒受傷，海科館應立即向中央爭取經費改善海堤，並在完工前做好防護措施。

市議員張顥瀚表示，日前長潭里的志工反應在進行保育區巡守時，因為人行步道上有超過6公分以上的高差，導致志工不慎跌倒造成骨折的狀況。

張顥瀚指出，上周技師到現場勘查，發現海堤嚴重淘空，大浪持續侵蝕有崩塌的疑慮。潮境公園過去是垃圾掩埋場，海堤崩塌不只是安全問題，若下方垃圾流入海中，更可能讓長久維護的潮境保護區失色，帶來生態危機。

海科館表示，接獲通報有人在潮境公園步道跌倒，當天就設圍籬封閉。當地曾是垃圾掩埋場，並非密實土地結構，加上浪擊會淘空路基，因此擴大步道封閉範圍到約200公尺部分路段。

館方8月1日使用空拍機查看環境，發現靠海側路基破損非常明顯，長久會有危險，已簽准辦理鑽探作業，預計一周內完成評估下方淘空狀況，二周內完成工法評估跟預算編列，再向教育部爭取預算執行。

基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
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基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供
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基隆市潮境公園步道不平整，造成行人跌倒後骨折。市議員張顥瀚促請改善。國立海科館表示，將向教育部爭取經費改善，整修前約200公尺步道暫時封閉。圖／張顥瀚提供

基隆 骨折 巡守 議員 崩塌 張顥瀚 人行道 海科館 潮境公園 觀光景點

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