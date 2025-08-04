快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮長者疫苗接種紀錄卡啟用 提醒施打疫苗時間輕鬆抗疫

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局為提醒長者接種疫苗，利用兒童疫苗接種紀錄卡概念，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，今天正式啟用。記者王思慧／攝影
花蓮縣衛生局為提醒長者接種疫苗，利用兒童疫苗接種紀錄卡概念，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，今天正式啟用。記者王思慧／攝影

花蓮衛生局為提醒長者接種疫苗，利用兒童疫苗接種紀錄卡概念，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，今天正式啟用，除了戶政事務所申辦老人卡時同步發放外，已有老人卡者也可到衛生所領取。

政府近年有多項疫苗免費提供長者接種，不過不少長輩不清楚哪些要施打或忘記接種，花蓮縣議員韓林梅建議，衛生局可參考兒童疫苗接種紀錄卡設計，製作一款專屬長輩的疫苗接種紀錄卡。

衛生局長朱家祥表示，65歲以上長者可接種肺炎鏈球菌疫苗，或符合特定資格也能施打帶狀疱疹疫苗，不過這2款疫苗共有2劑，長輩接種完第一劑後常忘記何時要打第2劑，這時疫苗卡就可發揮作用，也感謝韓林梅催生長輩疫苗接種紀錄卡。

朱家祥說，長輩接種疫苗後，衛生所或醫院會在紀錄卡上標註接種日期及下一劑施打時間，同時也會標註接種的院所，卡的後面還有施打疫苗衛教資訊；未來若有新的疫苗上市，會調整疫苗接種卡內容。

朱家祥指出，65歲以上長者即日起到13鄉鎮戶政事務所辦理老人卡時，戶政人員會同時發放；已領取老人卡的長輩，則可攜帶健保卡到13鄉鎮市衛生所領取，屆時人員會把健保卡上的疫苗接種紀錄，註記在疫苗接種紀錄卡。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣領先全台第一個免費提供長者施打帶狀疱疹疫苗，現在透過長輩疫苗接種紀錄卡，幫助長者在最佳時機接種所需疫苗，降低感染風險；另7月中旬起啟動「山海之行」行動服務計畫，深入豐濱鄉醫療匱乏村落，提供長輩疫苗接種服務。

疫苗 長輩 花蓮 風險 肺炎 議員 衛生所 健保卡 衛生局 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮啟用長者疫苗紀錄卡 山海之行助偏鄉醫療

肺炎鏈球菌血清型大挪移　醫：未來基礎株加新興株疫苗互補　保護力更廣

竹市府宣布8月15日起50歲以上市民接種帶狀疱疹疫苗 每人補助2000元

不只23價免費！8月起55至64歲原住民免費打13價肺鏈疫苗

相關新聞

與民國同年生！宜蘭114歲最年長人瑞 今告別人生

一生與中華民國同歲數的王學海先生，生於民國元年1月1日，一生經歷無數重大歷史時刻，從東征北伐到剿匪戡亂，古寧頭戰役與八二...

花蓮長者疫苗接種紀錄卡啟用 提醒施打疫苗時間輕鬆抗疫

花蓮縣衛生局為提醒長者接種疫苗，利用兒童疫苗接種紀錄卡概念，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，今天正式啟用，除了戶政事務所申...

基隆仁愛市場成美食據點 夏日悶熱是軟肋 市府要花4千萬更新冷氣系統

基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府今天表示，冷氣系統升級工程預計今年9月發包，並將與市場管委會研議，明年...

廣角鏡／八色鳥 同地生二胎

宜蘭龍泉公園出現保育類八色鳥溫馨的生態畫面，鳥爸媽今年第一胎產下4隻小鳥，6月間又在公園繼續築巢，力拚孵育第二胎，護鳥志...

金鐘導演與瘋媽出席宜蘭綠色影展開幕 沉船生態紀錄片壯麗動人

宜蘭國際綠色影展昨晚開幕，開幕片「沈睡的水下巨人」金鐘導演李景白與「海邊的接力賽」瘋媽江昀蒨出席，陪伴民眾欣賞海底沉船變...

宜蘭「夏戀礁溪、礁心一夏」點亮璀璨夜空 吸引逾萬人共賞國際演出

宜蘭礁溪鄉盛夏最熱鬧的「夏戀礁溪、礁心一夏」活動昨晚落幕，現場湧入大批觀賞人潮，活動由氣球光雕音樂秀震撼開場，最終是「義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。