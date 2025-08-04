花蓮長者疫苗接種紀錄卡啟用 提醒施打疫苗時間輕鬆抗疫

花蓮縣衛生局為提醒長者接種疫苗，利用兒童疫苗接種紀錄卡概念，製作65歲長輩疫苗接種紀錄卡，今天正式啟用，除了戶政事務所申辦老人卡時同步發放外，已有老人卡者也可到衛生所領取。

政府近年有多項疫苗免費提供長者接種，不過不少長輩不清楚哪些要施打或忘記接種，花蓮縣議員韓林梅建議，衛生局可參考兒童疫苗接種紀錄卡設計，製作一款專屬長輩的疫苗接種紀錄卡。

衛生局長朱家祥表示，65歲以上長者可接種肺炎鏈球菌疫苗，或符合特定資格也能施打帶狀疱疹疫苗，不過這2款疫苗共有2劑，長輩接種完第一劑後常忘記何時要打第2劑，這時疫苗卡就可發揮作用，也感謝韓林梅催生長輩疫苗接種紀錄卡。

朱家祥說，長輩接種疫苗後，衛生所或醫院會在紀錄卡上標註接種日期及下一劑施打時間，同時也會標註接種的院所，卡的後面還有施打疫苗衛教資訊；未來若有新的疫苗上市，會調整疫苗接種卡內容。

朱家祥指出，65歲以上長者即日起到13鄉鎮戶政事務所辦理老人卡時，戶政人員會同時發放；已領取老人卡的長輩，則可攜帶健保卡到13鄉鎮市衛生所領取，屆時人員會把健保卡上的疫苗接種紀錄，註記在疫苗接種紀錄卡。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣領先全台第一個免費提供長者施打帶狀疱疹疫苗，現在透過長輩疫苗接種紀錄卡，幫助長者在最佳時機接種所需疫苗，降低感染風險；另7月中旬起啟動「山海之行」行動服務計畫，深入豐濱鄉醫療匱乏村落，提供長輩疫苗接種服務。