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與民國同年生！宜蘭114歲最年長人瑞 今告別人生

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
與民國同歲數的王學海老榮民日前病逝，今天是他的告別式，他是宜蘭縣最年長的114歲人瑞。圖／讀者提供
與民國同歲數的王學海老榮民日前病逝，今天是他的告別式，他是宜蘭縣最年長的114歲人瑞。圖／讀者提供

一生與中華民國同歲數的王學海先生，生於民國元年1月1日，一生經歷無數重大歷史時刻，從東征北伐到剿匪戡亂，古寧頭戰役與八二三砲戰…，槍林彈雨中始終堅守崗位，他把畢生青春歲月奉獻給國家，解甲歸田後定居宜蘭荷鋤勤耕，日前因病往生，享嵩壽114歲。

今天是王學海告別式，走完人生最後一程。他是宜蘭縣最年長的人瑞，原本身體硬朗，一百多歲時都還能種菜，獨居三星鄉，生活自理，但是在民國108年扺不過歲月摧殘，病痛接踵而至，接連跌倒，甚至出現骨折及撕裂傷，接著又被診斷出攝護腺癌末期，生命只剩數月，所幸鄰居、志工、榮民服務處及連先生的持續照顧與資助，請了看護24小時照料，晚年延續數年生命。

王學海本身就是中國近代的活歷史，參與見證過中日戰爭、國共內戰等重要歷史事件，退伍後加入退輔會農耕隊，前往三星鄉萬富地區墾荒長年為農業付出心力，可是當年的辛勤開墾，並未換來棲身之地，因為隨著部隊來台後一直未娶妻成長，當時不符合戰士授田的資格，只能借住矮屋，平常在閒置荒地上種菜，養活自己。

他祖籍浙江，年輕時大陸爆發蘆溝橋事變，新婚沒多久的他被徵召投入抗戰，當時的人生抉擇點影響了他後半輩子的人生，他曾經在長沙戰役中衝鋒陷陣，後來發現認識的同袍死了一半，幸運存活的他返鄉與家人短暫相聚，不久後爆發國共內戰，他又被徵召入伍，家裡幾個兄弟幾乎全被徵召上戰場，與八路軍廝殺，戰火接踵不斷，最後國軍敗退，跟隨隊伍民國38年踏上台灣土地。

王學海在地方俗稱的「二萬五」三星鄉萬富地區耕種，鋤耕翻土、篩除石礫，把荒地開墾成良田，只是他與農耕隊辛苦的開墾，只要大雨溪水暴漲，墾地再次遭礫石覆蓋，算算他一雙手握鋤頭的時間，比握槍桿的時間還長，不但布滿粗繭，手指也變形，歷史的刻痕寫在他身上。

他來台未婚，也從未回去老家探親，他喜歡做菜，逢年過節自辦一桌好菜宴請同袍好友，只是後來同袍一個個走了，辦桌宴也就辦不成，借住搭蓋的屋牆掛貼各式褒獎令與獎狀，這是他的榮耀；時不時喜歡翻看以前的照片，晚年的生命歲月經常與回憶對話，朋友或志工來看他時，臉上掛著慈祥的微笑，一如他今天告別式的遺照笑容「謝謝大家」。

王學海在世時不時喜歡翻看以前的照片，晚年的生命歲月經常與回憶對話。圖／翻攝自幸福百分百人瑞專輯
王學海在世時不時喜歡翻看以前的照片，晚年的生命歲月經常與回憶對話。圖／翻攝自幸福百分百人瑞專輯
多年來，志工陳芳文幫忙看照王學海的生活。記者戴永華／翻攝
多年來，志工陳芳文幫忙看照王學海的生活。記者戴永華／翻攝
10年前，剛滿一百歲的王學海，身體十分硬朗，生活都還可以自理。圖／翻攝自幸福百分百人瑞專輯
10年前，剛滿一百歲的王學海，身體十分硬朗，生活都還可以自理。圖／翻攝自幸福百分百人瑞專輯
年輕時的王學海帶著聰慧與帥氣，有人說他長得像大陸演員胡歌。記者戴永華／翻攝
年輕時的王學海帶著聰慧與帥氣，有人說他長得像大陸演員胡歌。記者戴永華／翻攝
王學海看到有人上門拜訪，臉上堆滿慈祥的笑容。本報資料照
王學海看到有人上門拜訪，臉上堆滿慈祥的笑容。本報資料照
牆上掛著各式褒獎令、獎狀跟照片，這是王學海一生的榮耀，也是美好回憶。圖／翻攝自幸福百分百人瑞專輯
牆上掛著各式褒獎令、獎狀跟照片，這是王學海一生的榮耀，也是美好回憶。圖／翻攝自幸福百分百人瑞專輯
晚年陪伴王學海的看護阿金，把他照顧得很好。本報資料照
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人生 宜蘭 人瑞 告別式

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