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宜蘭國際童玩節水池大便　網友批噁心沒素質

中央社／ 宜蘭4日電

宜蘭國際童玩節吸引許多人潮，卻有人昨天下午在戲水池大便，民眾將工作人員以網子撈起大便畫面上傳社群平台，網友直呼好噁，批評行為人沒素質，戲水池成了「糞起湖」。

宜蘭國際童玩節7月5日至8月17日在冬山河親水公園登場，民眾昨天在社群平台Threads發文，「去宜蘭童玩節有人大便在水裡啦」，引起許多網友留言。

有網友說，之前戴泳鏡潛下去，發現幾名孩童在尿尿，偶爾還大便，那是她最後一次去童玩節；也有網友表示，去年還看到衛生棉漂浮在水面，也有民眾說，好噁，「這是恆河水嗎？」

宜蘭縣政府文化局今天表示，童玩節工作人員及水質巡檢人員，每天都會在水池內隨時注意水域狀況，昨天下午3時許發現異物後立即撈起，並消毒水質，另以水質監控設備系統進行池水過濾。

文化局指出，工作人員隨後每整點檢測水質都正常，晚間閉園後將池水放乾，消毒清潔後再注入自來水，確保水質安全無虞，請遊客放心。

水質 大便 宜蘭 異物 Threads 童玩節 文化局

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