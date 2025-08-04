基隆仁愛市場成美食據點 夏日悶熱是軟肋 市府要花4千萬更新冷氣系統

基隆市仁愛、博愛市場空調效能不佳，夏日悶熱。基市府今天表示，冷氣系統升級工程預計今年9月發包，並將與市場管委會研議，明年農曆春節後，市場2樓全面休市施工，在拆除老舊冷氣機組並更新後，就能為攤商與民眾打造更舒適的營業與消費空間。

基市府產業發展處長蔡馥嚀說，仁愛、博愛市場是基隆指標性零售市場，共有472名攤商。由於冷氣系統使用超過30年，效能明顯不足，通風不良，導致市場內部悶熱。冷氣系統更新前，市府已完成2樓200台風扇更換與冷氣風機清洗作業，緩解室內悶熱情形。

市府去年10月向經濟部提出「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，整體更新計畫約需4000萬元，經濟部今年核定補助1170萬元，市府自行編列2800萬元支應，目前已完成規劃設計作業，預計下月發包。

蔡馥嚀表示，為了降低對市場營運的衝擊，市府正與市場管委會研議，明年農曆年後2樓全面休市，以利冷氣系統全面升級工程施工，更換冷氣主機與管線、室內空調出風口優化配置，同步強化電力系統，提升安全與穩定性。

工期安排是發包後先進行材料訂做及外管線汰換，接著在明年農曆年後，２樓休市2個月進行室內設備更新。施工前市府將辦說明會與市場攤商溝通，了解攤商的營業需求，共同優化仁愛、博愛市場空調系統。

基隆市仁愛市場管委會主委王泓四說，30年前市場的2樓轉型為綜合市場，引進美食攤位。空調系統使用多年，效能降低，加上熱食攤位增加，導致室內悶熱。市場曾加裝排氣系統，希望排除熱食攤位營業產生的熱氣，結果會把「冷氣」也抽出去，最後停用。