花蓮啟用長者疫苗紀錄卡 山海之行助偏鄉醫療

助長者更清楚掌握自身健康與疫苗接種資訊，花蓮縣衛生局今天啟用「長者疫苗接種紀錄卡」；且啟動「山海之行」行動，由專業團隊至豐濱鄉多處醫療資源匱乏村落提供疫苗接種。

花蓮縣衛生局表示，65歲長者於戶政事務所申辦敬老卡時，即可同步領取紀錄卡，清楚掌握自己65歲後可接種的各項疫苗，守護樂齡健康生活。

衛生局指出，縣府也以行動展現對偏鄉長輩的照顧，7月中旬啟動「山海之行」行動服務計畫，深入豐濱鄉多處醫療資源匱乏的村落，主動提供疫苗接種，讓長輩不需遠行，也能就地獲得完整的疫苗照護。

縣長徐榛蔚在記者會中表示，「長者疫苗接種紀錄卡」專門為65歲以上長輩設計，卡片上詳列65歲以後可接種的各項疫苗，方便提醒接種時程，卡也能讓自己或家人記錄每一次疫苗接種的日期與地點，簡單明瞭，非常實用，是守護健康的「行動管理者」。

徐榛蔚指出，花蓮縣首創全台帶狀疱疹疫苗免費接種，也是唯一提供新生兒免費篩檢的縣市。為克服花蓮地理挑戰，透過醫療巡迴車、文康車、故事車等行動服務，把照護送進偏鄉。如今全縣已有超過400處老人會、福氣站與社區據點，樂齡教育與社區關懷點等。

記者會中，縣府同步推動「地籍異動即時通」服務，整合戶政與地政資源，民眾只要於辦理自然人憑證時提供即時通申請資料，即可一次完成申請。

開通此服務，未來當名下土地或建物發生買賣、贈與或抵押等異動時，系統即會透過簡訊或電子郵件主動通知所有權人，有效防止不動產遭冒用或淪為詐騙對象，提升財產安全。