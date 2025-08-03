基隆爺奶秀舞技 4隊參加「阿公阿嬤活力show」都獲獎項表揚
基隆市衛生局今天表示，「2025阿公阿嬤活力show」北區分區新秀組競賽，代表基隆參加的4支隊伍都有好表現，中正區中船銀髮活力隊榮獲最佳活力獎、安樂區五福樂活隊獲頒最佳造型獎，信義區健康活力隊和七堵區七堵銀髮聚樂隊，也獲得最佳團隊獎表揚。
衛生局長張賢政表示，基隆市已邁入超高齡社會，為實踐長者「安全、健康、參與」的活躍老化目標，衛生局近年積極推動社區多元健康促進方案，結合社區據點開辦長者健康促進班、銀髮健康俱樂部和營養課程等活動，鼓勵長者走出家門、增進交流與自信。
張賢政說，透過這次競賽，長輩不僅展現自我風采，更與各地社區互動交流，實踐在地老化與世代融合的理念。衛生局未來將持續攜手各社區，打造友善、尊嚴、有愛的高齡環境，讓長輩在人生每一階段都能自信閃耀、精彩生活。
衛生局指出，基隆市4支參賽隊伍，表演內容各具特色，七堵銀髮聚樂隊以兼具肌力與柔軟度的肢體律動展現訓練成果，服裝道具皆由長者親製，凝聚力十足。中船銀髮活力隊融合廟宇信仰與夜市文化，展現在地人情與社區連結。
五福樂活隊以鸕鶿生態為題，攜手幼兒園孩童演出，傳遞環境教育與代間共融。健康活力隊」除發揮環保創意，93歲林奶奶與閉爺爺共襄盛舉，更體現「活到老、動到老」精神。
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