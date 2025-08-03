宜蘭露天燃燒稻草 環保局出動空拍機蒐證

每逢稻作收割期，宜蘭縣農地不時出現露天燃燒稻草情形，環保局將出動空拍機蒐證，若違規屬實，將依違反空氣污染防制法，處行為人最高新台幣10萬元罰鍰。

宜蘭縣環保局今天指出，露天燃燒稻草不僅排放大量二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）等空氣污染物，影響空氣品質與呼吸健康，也會破壞表土造成土壤酸化與肥力不均，更可能因濃煙遮蔽視線，妨礙行車安全造成公共危險。

環保局表示，將持續透過社區宣導與科技監控，例如在制高點架設高解析度攝影機，或出動空拍機等方式蒐證，一旦發現露天燃燒情事，會立即派員前往取締，違者將依違反空污法「從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物」，處行為人1200元以上、10萬元以下罰鍰。

環保局指出，鼓勵農民採取友善農作方法，使農業廢棄物資源再利用，例如，以翻耕入土方式提升土壤地力，或將稻草敷蓋於田間或畦面，可保濕土壤、抑制雜草生長，還可將稻梗整理綑紮後集中堆置，以利清運或轉作草蓆、工藝品等再利用，落實循環經濟精神，兼顧低碳與永續。