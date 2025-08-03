快訊

土石流+道路坍方交通中斷 南投信義、水里鄉5校明天停班停課

「西遊記」男星驚傳驟逝！享壽86歲 妻悲痛證死訊

豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

宜蘭露天燃燒稻草 環保局出動空拍機蒐證

中央社／ 宜蘭3日電
每逢稻作收割期，宜蘭縣農地不時出現露天燃燒稻草情形，環保局表示，將持續透過社區宣導與科技監控，例如在制高點架設高解析度攝影機，或出動空拍機等方式蒐證，若違規屬實，將依違反空氣污染防制法，處行為人新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。（宜蘭縣環保局提供）中央社
每逢稻作收割期，宜蘭縣農地不時出現露天燃燒稻草情形，環保局表示，將持續透過社區宣導與科技監控，例如在制高點架設高解析度攝影機，或出動空拍機等方式蒐證，若違規屬實，將依違反空氣污染防制法，處行為人新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。（宜蘭縣環保局提供）中央社

每逢稻作收割期，宜蘭縣農地不時出現露天燃燒稻草情形，環保局將出動空拍機蒐證，若違規屬實，將依違反空氣污染防制法，處行為人最高新台幣10萬元罰鍰。

宜蘭縣環保局今天指出，露天燃燒稻草不僅排放大量二氧化碳、細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）等空氣污染物，影響空氣品質與呼吸健康，也會破壞表土造成土壤酸化與肥力不均，更可能因濃煙遮蔽視線，妨礙行車安全造成公共危險。

環保局表示，將持續透過社區宣導與科技監控，例如在制高點架設高解析度攝影機，或出動空拍機等方式蒐證，一旦發現露天燃燒情事，會立即派員前往取締，違者將依違反空污法「從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物」，處行為人1200元以上、10萬元以下罰鍰。

環保局指出，鼓勵農民採取友善農作方法，使農業廢棄物資源再利用，例如，以翻耕入土方式提升土壤地力，或將稻草敷蓋於田間或畦面，可保濕土壤、抑制雜草生長，還可將稻梗整理綑紮後集中堆置，以利清運或轉作草蓆、工藝品等再利用，落實循環經濟精神，兼顧低碳與永續。

宜蘭 環保局 空拍機

延伸閱讀

處理裸露暫置垃圾 竹縣府向中央爭取補助、增加覆土面積

被指海岸線認養比率低 新北環保局：沙岸認養百分百

汐止草濫溪滿江紅 新北環保局AI科技監測立功逮人

直接丟可以嗎？他好奇行李箱如何丟棄 環保局解答：依尺寸決定

相關新聞

金鐘導演與瘋媽出席宜蘭綠色影展開幕 沉船生態紀錄片壯麗動人

宜蘭國際綠色影展昨晚開幕，開幕片「沈睡的水下巨人」金鐘導演李景白與「海邊的接力賽」瘋媽江昀蒨出席，陪伴民眾欣賞海底沉船變...

宜蘭「夏戀礁溪、礁心一夏」點亮璀璨夜空 吸引逾萬人共賞國際演出

宜蘭礁溪鄉盛夏最熱鬧的「夏戀礁溪、礁心一夏」活動昨晚落幕，現場湧入大批觀賞人潮，活動由氣球光雕音樂秀震撼開場，最終是「義...

影／驚！台東太麻里金崙溪堤岸潰堤 滾滾泥流直搗民宅

連日下雨導致台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤遭大水沖毀，滾滾泥流沖入民宅，所幸7名住戶昨晚已經撤離，沒有人...

台東熱氣球季慘 遇雨取消17場

台東國際熱氣球嘉年華今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引逾3萬人潮，但一個月來雨斷斷續續地下，迫使熱氣球被影響12天...

宜縣公立附幼廚工 加薪後破3萬

宜蘭縣公立附設幼兒園廚工薪水約2萬多，宜蘭縣教師職業工會表示，長期有「起薪不如人，調薪不跟進、晉薪不存在」制度缺漏，去年...

最慘熱氣球嘉年華 …大雨一下兩星期 開幕至今取消17場次

台東國際熱氣球嘉年華，今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引遇3萬人潮，未料，遇上丹娜絲及旺盛西南氣流，斷斷續續下2星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。