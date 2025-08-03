知本森林遊樂區休園 嘉明湖、向陽山屋可全額退費

西南氣流帶來連續豪雨，已致知本溪暴漲，考量東部山區及知本溪上游仍有降下豪雨等級雨量機率，為維護民眾安全，知本國家森林遊樂區自今天中午12時起預警性休園。

林業保育署台東分署表示，嘉明湖國家步道因聯外道路南橫公路155.1K（栗園路段）發生邊坡坍方，雙向道路阻斷無法通行，提醒山友暫勿前往；自7月30日至8月4日期間，嘉明湖山屋及向陽山屋可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

林保署台東分署提醒民眾，非必要勿前往山區活動，並隨時關注天氣動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認園區安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於官網及山林悠遊網（ https://recreation.forest.gov.tw/）。