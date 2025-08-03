金鐘導演與瘋媽出席宜蘭綠色影展開幕 沉船生態紀錄片壯麗動人

宜蘭國際綠色影展昨晚開幕，開幕片「沈睡的水下巨人」金鐘導演李景白與「海邊的接力賽」瘋媽江昀蒨出席，陪伴民眾欣賞海底沉船變魚礁的生態紀錄片，其中包括1997年撞船的萬安艦沉放在宜蘭外海，畫面震撼精彩，今年還特別推出社區場及體驗活動，目前場場報名額滿。

台灣第一部以沉船為主的紀錄片「沈睡的水下巨人」費時4年拍攝，影片前半段由一位專業潛水人員引領觀者的眼，進入沉船世界看到特別的海馬、珊瑚及成群小魚悠遊秀，非常壯觀。導演李景白說，台灣沿海數百艘沉船，據說最早源於元朝時期，小琉球外海也有沉船，但拍不到什麼魚，小琉球是觀光人潮，顯然是「人比魚多」。

與宜蘭人有關「萬安艦」，1997年3月在基隆外海撞上韓國籍貨輪，經被改造成人工魚礁，2000年11月在宜蘭頭城外海沉放，成為「台灣首座以軍艦為材質的人工魚礁」；但拍攝發現成群的黃雞魚都小又薄，比不上澎湖黃雞魚的尺寸，「是人類過度捕撈造成小魚長不大，就被吃了？」

開幕片發人省思，主辦單位安排潮聲旗魚陣結合海廢鼓團演出揭幕，除了贈送入場禮美食券，還特別請到推動淨灘活動已累積百場的「瘋媽」江昀蒨到場，她運用撿拾寶特瓶再製永生花，致贈代理縣長林茂盛花束，也贈送每位觀影者一朵綻放永生花，象徵永生花的花語~盛開的浪花，成為別具意義的環保紀念品。

代理縣長林茂盛表示，影展精選25部國內外作品，預計放映55場次，主題涵蓋海洋、河川與山林等議題，並嘗試將影片欣賞結合行動工作坊與戶外活動，放映地點跨足社區、校園與自然場域，展現宜蘭推動環境永續的在地行動力。