快訊

老化不是依循年齡遞增 研究揭斷崖式衰老從身體1組織受損開始

準備出國讀醫…20歲亞大女學生捲車底亡 生前燦笑模樣曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭「夏戀礁溪、礁心一夏」點亮璀璨夜空 吸引逾萬人共賞國際演出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
東方藝術團演出的「千手鼓」與優雅「日本舞」，剛柔並濟。圖／鄉公所提供
東方藝術團演出的「千手鼓」與優雅「日本舞」，剛柔並濟。圖／鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉盛夏最熱鬧的「夏戀礁溪、礁心一夏」活動昨晚落幕，現場湧入大批觀賞人潮，活動由氣球光雕音樂秀震撼開場，最終是「義大利垂直劇院」空中夜秀畫下圓滿句點。主辦單位今天估算，這場活動超過1萬人次進場欣賞精彩表演，夏季成功帶動礁溪溫泉旅宿業的產經效益。

礁溪鄉公所積極透過舉辦晚間活動吸客留宿，盼帶進餐飲及旅宿生意，「夏戀礁溪、礁心一夏」更是年度活動重頭戲，今年邁入第三屆設計結合舞蹈、音樂、火舞、馬戲與高空劇場等多元演出，昨晚在礁溪國小登場，活動從開場到結束人潮絡繹，絕無冷場，同時也吸引很多攝影專家拍攝精彩畫面，今天貼照在各大臉書社群，光看照片也很精彩。

活動是由天際航空熱氣球光雕音樂秀開場，震撼磅礡的聲光及音樂中，大型熱氣球及超萌迷你熱氣球在操場緩緩升空，七彩光束與投射燈下，陪伴遊客共度美好夜晚；舞台上則有台灣跨界的「東方藝術團」，該團體以傳統民俗技藝為創作基礎，融合現代劇場表演形態，演出的「千手鼓」與優雅「日本舞」，剛柔並濟。

全國火舞比賽冠軍的郭彥甫，攜手法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅創立「即將成真火舞團」，昨晚透過舞蹈身韻、音樂節奏、特技驚險與高難度巧技，交織火焰穿梭翻騰，掀起一波活動高潮。

精彩壓軸請到義大利享譽國際「義大利垂直劇院」，該團以高空懸吊表演聞名全球，曾於多個國際藝術節與博覽會開閉幕演出，昨晚演者隨著四方框架升空，如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，挑戰地心引力的極限，現場上萬名觀眾驚呼連連。

鄉長張永徳表示，夏戀礁溪、礁心一夏活動自創辦以來，每年深獲期待與激賞，成為宜蘭夏季指標活動之一，礁溪溫泉更在連續三屆榮獲交通部觀光署「台灣好湯‧十泉十美」金獎肯定，展現獨特魅力與旅遊價值，公所透過舉辦活動不僅帶動地方觀光經濟，更提升「溫泉勝地、接軌國際」文化藝術，讓更多人看見礁溪的美，走進礁溪、愛上礁溪，在盛夏留下難忘回憶。

「夏戀礁溪、礁心一夏」由礁溪鄉長張永德（中）、代表會主席游見璋及縣府秘書陳志信共同啟動，展開一連串精彩表演。圖／鄉公所提供
「夏戀礁溪、礁心一夏」由礁溪鄉長張永德（中）、代表會主席游見璋及縣府秘書陳志信共同啟動，展開一連串精彩表演。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
夏戀礁溪、礁心一夏活動吸引很多人潮，齊聚欣賞精彩表演。圖／鄉公所提供
夏戀礁溪、礁心一夏活動吸引很多人潮，齊聚欣賞精彩表演。圖／鄉公所提供
「即將成真火舞團」團員透過舞蹈身韻、音樂節奏、特技驚險與高難度巧技，交織火焰穿梭翻騰，掀起活動高潮。圖／鄉公所提供
「即將成真火舞團」團員透過舞蹈身韻、音樂節奏、特技驚險與高難度巧技，交織火焰穿梭翻騰，掀起活動高潮。圖／鄉公所提供
天際航空熱氣球光雕音樂秀開場，震撼磅礡的聲光及音樂中，大型熱氣球及超萌迷你熱氣球在操場緩緩升空，陪伴遊客共度美好夜晚。圖／鄉公所提供
天際航空熱氣球光雕音樂秀開場，震撼磅礡的聲光及音樂中，大型熱氣球及超萌迷你熱氣球在操場緩緩升空，陪伴遊客共度美好夜晚。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供
壓軸好戲是享譽國際的「義大利垂直劇院」，表演者高空懸吊如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，現場上萬名觀眾驚呼連連。圖／鄉公所提供

音樂 義大利 熱氣球

延伸閱讀

創紀錄！宜蘭龍泉公園同地生2胎八色鳥 三代10鳥差這一點同框破功

最慘熱氣球嘉年華 …大雨一下兩星期 開幕至今取消17場次

基隆、宜蘭、新北大雷雨 5地山區暴雨國家級警報響

影／殺前夜店公關女友逃宜蘭 外公幫請律師要他睡一覺再去投案

相關新聞

影／驚！台東太麻里金崙溪堤岸潰堤 滾滾泥流直搗民宅

連日下雨導致台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤遭大水沖毀，滾滾泥流沖入民宅，所幸7名住戶昨晚已經撤離，沒有人...

宜蘭「夏戀礁溪、礁心一夏」點亮璀璨夜空 吸引逾萬人共賞國際演出

宜蘭礁溪鄉盛夏最熱鬧的「夏戀礁溪、礁心一夏」活動昨晚落幕，現場湧入大批觀賞人潮，活動由氣球光雕音樂秀震撼開場，最終是「義...

台東熱氣球季慘 遇雨取消17場

台東國際熱氣球嘉年華今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引逾3萬人潮，但一個月來雨斷斷續續地下，迫使熱氣球被影響12天...

宜縣公立附幼廚工 加薪後破3萬

宜蘭縣公立附設幼兒園廚工薪水約2萬多，宜蘭縣教師職業工會表示，長期有「起薪不如人，調薪不跟進、晉薪不存在」制度缺漏，去年...

最慘熱氣球嘉年華 …大雨一下兩星期 開幕至今取消17場次

台東國際熱氣球嘉年華，今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引遇3萬人潮，未料，遇上丹娜絲及旺盛西南氣流，斷斷續續下2星...

營運一個月就遇大震 山海百貨今開幕推街區導覽體驗

地方創生文創團隊「練習曲」在花蓮新城老街推出「山海百貨」，去年3月試營運，才一個月就遇到大地震，原本亮眼業績瞬間跌到谷底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。