宜蘭「夏戀礁溪、礁心一夏」點亮璀璨夜空 吸引逾萬人共賞國際演出

宜蘭礁溪鄉盛夏最熱鬧的「夏戀礁溪、礁心一夏」活動昨晚落幕，現場湧入大批觀賞人潮，活動由氣球光雕音樂秀震撼開場，最終是「義大利垂直劇院」空中夜秀畫下圓滿句點。主辦單位今天估算，這場活動超過1萬人次進場欣賞精彩表演，夏季成功帶動礁溪溫泉旅宿業的產經效益。

礁溪鄉公所積極透過舉辦晚間活動吸客留宿，盼帶進餐飲及旅宿生意，「夏戀礁溪、礁心一夏」更是年度活動重頭戲，今年邁入第三屆設計結合舞蹈、音樂、火舞、馬戲與高空劇場等多元演出，昨晚在礁溪國小登場，活動從開場到結束人潮絡繹，絕無冷場，同時也吸引很多攝影專家拍攝精彩畫面，今天貼照在各大臉書社群，光看照片也很精彩。

活動是由天際航空熱氣球光雕音樂秀開場，震撼磅礡的聲光及音樂中，大型熱氣球及超萌迷你熱氣球在操場緩緩升空，七彩光束與投射燈下，陪伴遊客共度美好夜晚；舞台上則有台灣跨界的「東方藝術團」，該團體以傳統民俗技藝為創作基礎，融合現代劇場表演形態，演出的「千手鼓」與優雅「日本舞」，剛柔並濟。

全國火舞比賽冠軍的郭彥甫，攜手法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅創立「即將成真火舞團」，昨晚透過舞蹈身韻、音樂節奏、特技驚險與高難度巧技，交織火焰穿梭翻騰，掀起一波活動高潮。

精彩壓軸請到義大利享譽國際「義大利垂直劇院」，該團以高空懸吊表演聞名全球，曾於多個國際藝術節與博覽會開閉幕演出，昨晚演者隨著四方框架升空，如蝶翼般於空中翱翔，優雅穿梭、翻轉飛舞，挑戰地心引力的極限，現場上萬名觀眾驚呼連連。