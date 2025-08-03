台東金崙溪潰堤 農莊一家7口提前撤離未釀傷亡
台東太麻里鄉金崙溪因連日豪雨暴漲，今天清晨右岸（南側）一處土堤遭洪水沖破，水勢直衝阡仔崙橋旁的休閒農莊民宿，所幸農莊一家7口已提前撤離，未造成人員傷亡。
太麻里鄉民代表陳孫金表示，10多天雨都沒停，「20多年來未曾見如此大水」，還好上游有加強堤防防護工程，成功減緩災情擴大。
至於金崙地區的農損與財損情形，仍待後續調查與評估。
另外，一名男子上午想到太麻里泡溫泉，開車至阡仔崙橋附近堤防道路時遇上溪水暴漲，大水淹至引擎蓋，造成車子熄火、車窗及車門都無法開啟，受困車上，警消獲報後趕赴現場救援，順利將人救出。
台東縣消防局表示，這名受困者平安脫困，無須送醫。鄉公所已緊急封路，呼籲民眾注意，由於近日山區大雨溪水容易暴漲，勿行走堤防防汛道路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言