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台東金崙溪潰堤 農莊一家7口提前撤離未釀傷亡

中央社／ 台東縣3日電

台東太麻里鄉金崙溪因連日豪雨暴漲，今天清晨右岸（南側）一處土堤遭洪水沖破，水勢直衝阡仔崙橋旁的休閒農莊民宿，所幸農莊一家7口已提前撤離，未造成人員傷亡。

太麻里鄉民代表陳孫金表示，10多天雨都沒停，「20多年來未曾見如此大水」，還好上游有加強堤防防護工程，成功減緩災情擴大。

至於金崙地區的農損與財損情形，仍待後續調查與評估。

另外，一名男子上午想到太麻里泡溫泉，開車至阡仔崙橋附近堤防道路時遇上溪水暴漲，大水淹至引擎蓋，造成車子熄火、車窗及車門都無法開啟，受困車上，警消獲報後趕赴現場救援，順利將人救出。

台東縣消防局表示，這名受困者平安脫困，無須送醫。鄉公所已緊急封路，呼籲民眾注意，由於近日山區大雨溪水容易暴漲，勿行走堤防防汛道路。

台東 成功 洪水

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