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影／驚！台東太麻里金崙溪堤岸潰堤 滾滾泥流直搗民宅

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤發生潰堤，大量泥水衝往民宅。圖／民眾提供
台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤發生潰堤，大量泥水衝往民宅。圖／民眾提供

連日下雨導致台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤遭大水沖毀，滾滾泥流沖入民宅，所幸7名住戶昨晚已經撤離，沒有人受困。鄉代陳孫金呼籲，要去金崙溫泉泡湯民眾最好走東66線道路，不要走防汛道路，以免溪水暴漲受困。

根據中央氣象署資料，昨日深夜至今，台東縣太麻里鄉歷坵產業道路附近山區降雨量全台東最高，今晨傳出有車子受困阡仔崙橋附近堤防防汛道路，所幸駕駛順利脫困。

今晨5時左右，太麻里鄉民發現金崙溪溪水暴漲沖毀河堤，出海口一旁農莊民宿首當其衝，所幸7名住戶昨晚已經提早撤離，尚未傳出人員受困。

太麻里鄉代表陳孫金說，金崙溪右岸上游新建堤岸已完工，但下游仍有一段土堤尚未改建，這次颱風造成的西南氣流豪雨不斷，太麻里已經連續降雨十幾天沒停，溪水暴漲導致金崙溪右岸土堤出現破口，河水流至農路及農莊，所幸住戶昨晚已經撤離，外出依親。

陳孫金說，今早金崙溪左岸堤防道路也發生一起人車受困案件，主因是河水暴漲溪水排不出去，現場道路已經放置三角錐，呼籲來金崙溫泉泡湯的民眾，多用東66線，不要再走防汛道路。

台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤發生潰堤，大量泥水衝往民宅。圖／民眾提供
台東太麻里鄉金崙溪溪水暴漲，今晨金崙溪右側土堤發生潰堤，大量泥水衝往民宅。圖／民眾提供

住戶 台東 溫泉

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