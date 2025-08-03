台東熱氣球季慘 遇雨取消17場

台東國際熱氣球嘉年華今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引逾3萬人潮，但一個月來雨斷斷續續地下，迫使熱氣球被影響12天，共取消17場次。旅行業者表示，今年可能是最慘的一次，業績至少掉3成。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，丹娜絲颱風後，接連旺盛西南氣流帶來持續性大雨和雷電，基於安全考量，熱氣球有12天無法順利展球，取消相關表演。包括熱氣球光雕及繫留等所有活動，都改到8月續辦，請民眾把握。

縣府統計，熱氣球嘉年華會7月5日開幕後，安排5場夜間光雕秀，因雨取消4場，只能趁雨停空檔做其他演出，熱氣球活動更被影響12天，共取消17場次；部分遊客因此敗興而歸，旅行業者表示，雨若一直下去，可能是熱氣球開辦來最慘淡的一年，估算今年暑假的營業額可能會比往年掉3成左右。

業者說，像7月6日一天就取消8個團，之後的也持續在取消；現已進入8月暑假尾聲，熱氣球嘉年華會只到8月21日，旅行社業者建議縣府活動延1個星期，減少損失。縣府表示，由於和哆啦A夢廠商已訂好展演時程合約，縣府會再洽談延期的可能性。

縣府說，原訂每周二公休日取消，也就是8月5日、12日、19日都有熱氣球可觀賞，球迷可加碼追球。另提醒，熱氣球繫留及造型球展演進入最後三周，鹿野高台每天上午5時30分至7時，下午5時至6時30分兩時段有熱氣球繫留體驗，現場可購票。