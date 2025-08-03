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宜縣公立附幼廚工 加薪後破3萬

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

宜蘭縣公立附設幼兒園廚工薪水約2萬多，宜蘭縣教師職業工會表示，長期有「起薪不如人，調薪不跟進、晉薪不存在」制度缺漏，去年發起連署爭取調薪。縣府今年暑假起為廚工加薪，月薪終於突破3萬元，估62人受惠。

工會認為，縣內附幼廚工不但起薪比外縣市及非營利幼兒園廚工低，又沒有調薪的機制，雖然有考核，但只是用來作為是否續聘的參考，不會因為表現好就加薪，使得廚工招募困難，流動率高。

工會去年發起連署，要求縣府為廚工調薪，也應該建立晉薪的制度；縣議員林佩瑩、林詩穎等人，也曾在縣議會提出質詢，要求縣府改善附幼廚工的勞動條件。

因中央今年已將最低工資調漲為2萬8590元，縣府也決定跟進為附幼廚工加薪，日前函頒各校，暑假期調整廚工薪資，具備丙級中餐烹調士證照者，每月薪資從現有2萬9120元調高至3萬1980元，為最低工資的1.1倍，若沒有丙級證照，薪資從現行2萬8590元調整至3萬1450元，只要取得證照隔月就會調整。

工會表示，感謝縣府採訥建言，調薪已經達成，但仍缺薪級制度，會再努力爭取建立附幼廚工薪級表，盼提供階梯薪酬，提升廚工的工作熱情。

宜蘭 加薪 暑假

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