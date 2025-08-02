快訊

獨／沈玉琳曾喊錢來就幹！潘若迪苦勸一句 未來可能規劃曝光

沒有保密協議？泰國10大減讓清單全公開 換川普降關稅大砍至19%

基隆山海藝術節開跑 國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供

2025基隆山海藝術節今天於國門廣場開跑，現場集結超過百家文創品牌與表演團隊，將在國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出，今天由「十鼓擊樂團」震撼演出，磅礡鼓聲吸引民眾共襄盛舉。

邱佩琳表示，基隆山海藝術節今年規畫國門廣場、海科館、暖暖三大據點，融入文創市集、親子DIY、美食攤位與多元演出，打造全齡共融的藝文場域。今明活動包含天馬戲創作劇團、台灣特技團、紙風車劇團、搏逗兄弟、刺點創作工坊等人氣團隊，還有視障鋼琴家許哲誠的動人演出，讓城市處處是舞台。

市府文化觀光局長江亭玫指出，藝術節設計多項互動集章活動，於文創市集消費可累積印章換取限量好禮，包括「山海藝術節限定發光溜溜球」、拍貼體驗、神秘小禮，以及三天兩夜郵輪之旅等多項大獎。

另外兩場重點演出值得期待，8月9日將於海科館碧水巷廣場登場，有八斗國小竹搖琴、慾望劇團與虎劇團等，打造融合海洋文化的親子創意空間；8月16日則移師暖暖碇祥里風雨籃球場，由雨都舞蹈團、小青蛙劇團、UNI優尼客馬戲團接力演出，將社區變成流動的藝術舞台。

基隆山海藝術節朝向「國際藝術港都」規畫，市府串聯山與海、文化與生活，邀請民眾走入基隆的山海美景之間體驗。

基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供
基隆山海藝術節開跑，國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出。圖／基隆市政府提供

基隆 藝術節 海科館

延伸閱讀

紓解基金路塞車 基隆評估國3或台62增設匝道可行性研究

基隆、宜蘭、新北大雷雨 5地山區暴雨國家級警報響

影／基隆獅球嶺步道眼鏡蛇追青蛙衝過來 民眾嚇壞奔逃

基隆城市半程馬拉松志工可領千元？主辦單位嚴正澄清：假的

相關新聞

最慘熱氣球嘉年華 …大雨一下兩星期 開幕至今取消17場次

台東國際熱氣球嘉年華，今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引遇3萬人潮，未料，遇上丹娜絲及旺盛西南氣流，斷斷續續下2星...

營運一個月就遇大震 山海百貨今開幕推街區導覽體驗

地方創生文創團隊「練習曲」在花蓮新城老街推出「山海百貨」，去年3月試營運，才一個月就遇到大地震，原本亮眼業績瞬間跌到谷底...

全國社區棒球賽花蓮開打助攻老街觀光 樂天女孩熱情應援

花蓮新城老街鄰近太魯閣，去年地震後觀光大受影響，為振興老街，山海盃全國社區棒球賽今天熱情開打，12支隊伍球員加上家長，有...

制度3漏洞！這縣市幼兒園廚工薪水悽慘 暑假起月薪終於破3萬

宜蘭縣公立附設幼兒園廚工起薪低，又沒有調薪機制，教師工會去年發起連署為廚工爭取，縣府考量中央已調整最低工資，今年暑假起為...

歡慶白冷會來台72週年 饒慶鈴：感恩見證愛與奉獻的歷史傳承

來自瑞士的白冷外方傳教會飄洋過海來台72年，秉持愛與信仰的精神，在台東投入大量心力，為表達敬意，白冷之友會今在天主教白冷...

紓解基金路塞車 基隆評估國3或台62增設匝道可行性研究

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路常塞車，市府交通處正進行國3或台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。