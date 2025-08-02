基隆山海藝術節開跑 國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出

2025基隆山海藝術節今天於國門廣場開跑，現場集結超過百家文創品牌與表演團隊，將在國門廣場、海科館、暖暖三地連3周演出，今天由「十鼓擊樂團」震撼演出，磅礡鼓聲吸引民眾共襄盛舉。

邱佩琳表示，基隆山海藝術節今年規畫國門廣場、海科館、暖暖三大據點，融入文創市集、親子DIY、美食攤位與多元演出，打造全齡共融的藝文場域。今明活動包含天馬戲創作劇團、台灣特技團、紙風車劇團、搏逗兄弟、刺點創作工坊等人氣團隊，還有視障鋼琴家許哲誠的動人演出，讓城市處處是舞台。

市府文化觀光局長江亭玫指出，藝術節設計多項互動集章活動，於文創市集消費可累積印章換取限量好禮，包括「山海藝術節限定發光溜溜球」、拍貼體驗、神秘小禮，以及三天兩夜郵輪之旅等多項大獎。

另外兩場重點演出值得期待，8月9日將於海科館碧水巷廣場登場，有八斗國小竹搖琴、慾望劇團與虎劇團等，打造融合海洋文化的親子創意空間；8月16日則移師暖暖碇祥里風雨籃球場，由雨都舞蹈團、小青蛙劇團、UNI優尼客馬戲團接力演出，將社區變成流動的藝術舞台。