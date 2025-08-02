最慘熱氣球嘉年華 …大雨一下兩星期 開幕至今取消17場次

台東國際熱氣球嘉年華，今年雖有哆啦A夢造型球加持，開幕首日吸引遇3萬人潮，未料，遇上丹娜絲及旺盛西南氣流，斷斷續續下2星期的雨，迫使熱氣球被影響12天，共取消17場次。業者表示，可能是最慘的一次。縣府表示，8月續辦衝刺升空。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，丹娜絲颱風後，接連旺盛西南氣流帶來持續性大雨和雷電，基於安全的考量下，熱氣球有12天無法順利展球，取消相關表演。所有活動，包括熱氣球光雕及繫留等活動，都改到這個月份開始續辦，敬請民眾把握。

根據縣府統計，熱氣球嘉年華會自7月5日開幕後，安排5場夜間光雕秀，結果因雨取消4場，只能趁雨停空檔做其他演出，熱氣球活動更被影響了12天，總共取消了17個場次；部分遊客因此敗興而歸，旅行業者表示，雨若一直下去，可能是熱氣球開辦來最慘淡的一年。

為了不讓球迷失望，縣府表示，原訂每周二公休日取消，也就是8月5日、12日、19日都有熱氣球可觀賞，球迷可加碼追球。另提醒，熱氣球繫留及造型球展演進入最後三周，鹿野高台每天上午5時30分至7時，以及下午5時至6時30分兩個時段規畫熱氣球繫留體驗，現場可購票。

另光雕音樂會剩下5場次分別為8月4日鹿野高台、8月7日台東市國際地標、8月11日池上大坡池、8月14日及21日鹿野高台。