營運一個月就遇大震 山海百貨今開幕推街區導覽體驗

地方創生文創團隊「練習曲」在花蓮新城老街推出「山海百貨」，去年3月試營運，才一個月就遇到大地震，原本亮眼業績瞬間跌到谷底，團隊經過一年多重整腳步，今天正式開幕，同步推出「山海拾夏祭」，除了原有選物，增加街區導覽、藝文活動，帶領遊客認識新城。

「山海百貨」位於新城鄉博愛路，原為閒置近10年的舊台電大樓，由「練習曲」承租整理成藝文空間，精選花蓮13鄉鎮品牌商品，也與知名私廚合作提供在地風味餐食，去年3月試營運，一個月後發生403大地震，太魯閣嚴重受傷，原本路過人流也大為減少。

主理人林韋騰說，地震後業績直線下滑，跌到只剩一成，後續又有天災，都影響老街觀光，團隊決定調整腳步，既然人進不來 ，山海百貨就「走出去」，先到台北參加市集，後來又拓展到花蓮市區的將軍府，並從線上推展。

一年多下來，團隊更加確認今年目標，今天正式開幕，原有選物品牌擴大，集結超過36個在地品牌、400多件商品，有零食、工藝和生活用品，另外也透過體驗活動，串連在街區，希望遊客來到這裡，不只是單點式的消費，選完好物，還可以停留久一點參與在地活動。

林韋騰表示，新城老街除了山海百貨，也有練習曲書店、佳興檸檬汁等很多特色名店，以及新開的店家。今天起到月底推出「山海拾夏祭」，每周三、五、日有街區導覽，周六則有手作體驗，導覽分為免費及付費，免費場不需要報名，15到20人額滿就出發，帶領遊客走逛老街，收費場約1個半小時，更能深度探索在地。