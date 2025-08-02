全國社區棒球賽花蓮開打助攻老街觀光 樂天女孩熱情應援

花蓮新城老街鄰近太魯閣，去年地震後觀光大受影響，為振興老街，山海盃全國社區棒球賽今天熱情開打，12支隊伍球員加上家長，有3、400人參加，帶旺周邊觀光，中職樂天女孩也到場應援，成為嬌點。

「2025山海盃就是棒」邀請賽由縣府、國發會指導、花蓮縣體育會主辦，來自新北、台北、基隆10支隊伍，及在地新城、中原兩所國小，共12支球隊，分成U10（10歲以下）及U8（8歲以下）兩個組別，在新城國小、秀林國中兩個場地競賽。上午開幕式，兩位樂天女孩貝佳頤、Nikki以熱舞應援，民眾爭相合照。

小朋友球技還不是很純熟，但非常熱血，打起球來模樣十分可愛。翁姓家長說，12強棒球賽後，8歲的兒子很迷棒球，專程帶他來體驗比賽的魅力。

「這場活動不只是棒球比賽」催生賽事的地方文創工作者胡文偉說，還規畫「棒Kids派對市集」，結合在地農產、美食、文創品牌及親子互動體驗攤位，活動期間發送折價券、設置闖關集章兌換好禮，孩子比賽的時候，家長也能走入老街，體驗街區文化，認識小鎮風情。

胡文偉說，「山海盃」今天起一連兩天開打，包括球員、家長就有3、400人，昨天帶動周邊旅宿住房率達6成，今天更高，期待未來新城老街不只是觀光，也有更多以人為本的運動旅遊、教育推廣活動。

國發會國土區域離島發展處處長黃文彥說，地震後持續支持地方，希望透過很多活動，讓遊客進到新城，讓新城恢復以往觀光榮景，甚至更活躍。