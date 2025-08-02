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制度3漏洞！這縣市幼兒園廚工薪水悽慘 暑假起月薪終於破3萬

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府暑假起為公立附幼廚工調薪。圖／民眾提供
宜蘭縣政府暑假起為公立附幼廚工調薪。圖／民眾提供

宜蘭縣公立附設幼兒園廚工起薪低，又沒有調薪機制，教師工會去年發起連署為廚工爭取，縣府考量中央已調整最低工資，今年暑假起為附幼廚工調薪，加薪後月薪破3萬元，62人受惠。

宜蘭縣教師職業工會認為，縣內附幼廚工長期存在「起薪不如人，調薪不跟進、晉薪不存在」的制度缺漏，不但起薪比外縣市及非營利幼兒園的廚工低，又沒有調薪的機制，雖然有考核，但只是用來作為是否續聘的參考，不會因為表現好就加薪，使得廚工招募困難，流動率高。

工會去年發起連署，要求縣府為廚工調薪，也應該建立晉薪的制度；縣議員林佩瑩、林詩穎等人，也曾在縣議會提出質詢，要求縣府改善附幼的勞動條件。

因中央今年已將最低工資調漲為2萬8590元，縣府也決定跟進為附幼廚工加薪，日前函頒各校，暑假期調整廚工薪資，具備丙級中餐烹調士證照者，每月薪資從現有2萬9120元調高至3萬1980元，為最低工資的1.1倍，若沒有丙級證照，薪資從現行2萬8590元調整至3萬1450元，只要取得證照隔月就會調整，有62名廚工受惠。

教師工會表示，感謝縣府採訥建言，調薪已經達成，但仍缺薪級制度，會再努力爭取建立附幼廚工薪級表，盼提供階梯薪酬，提升廚工的工作熱情。

教師 薪資 月薪 最低工資

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