歡慶白冷會來台72週年 饒慶鈴：感恩見證愛與奉獻的歷史傳承

來自瑞士的白冷外方傳教會飄洋過海來台72年，秉持愛與信仰的精神，在台東投入大量心力，為表達敬意，白冷之友會今在天主教白冷外方傳教會所舉辦「白冷會來台72週年」慶典，縣長饒慶鈴與貴賓、民眾齊聚一堂，見證跨越國界、充滿愛與信仰的歷史里程碑，並感謝白冷會在台東投入教育、醫療與社會關懷工作，影響深遠。

饒慶鈴首先感謝白冷會長年在教育、醫療與社會關懷等深耕奉獻，與在地原住民部落、社區密切合作，建設多座融合原民文化教堂，將福音與本土文化深度結合，成為多元文化共融的重要象徵。

她指出，高中及大學求學時期都是唸天主教學校，回到台東與神父、修女及修士有很多接觸，深深地對於他們的精神非常崇敬，白冷會自1953年踏上台灣，承載著愛與奉獻，特別是在台東，如錫質平神父成立「公東高工」。

白冷會在1958年至1974年特聘逾20位德國、瑞士等專業外籍教師，將德國技職體系引入台灣，培育許多木工製作人才；吳若石神父也從長濱開始推廣足療，成為發展台東慢經濟療育產業的力量之一。

饒慶鈴進一步表示，包括歐思定修士、葛德神父、吳若石神父及91歲高齡在台東辭世的魏主安神父守護台東一甲子，也是台東民眾最敬愛的榮譽縣民。白冷會與台東不僅是單純的數字紀錄，更是一段見證信仰、文化與人道關懷融合的歷史。這份跨越國界的關懷，見證人與人最真摯的連結，也讓社會更溫暖、美好。

此次慶典是文化與信仰的交流盛會，更是對歷史的回顧與對未來的展望。藉此持續傳承白冷會精神，延續跨國友誼，讓愛與奉獻的火光繼續照亮台灣每個角落。