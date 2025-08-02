紓解基金路塞車 基隆評估國3或台62增設匝道可行性研究
基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路常塞車，市府交通處正進行國3或台62基隆路段增設匝道可行性研究，已完成期中報告，評估從安樂區樂利三街闢設高架橋，銜接國3基金交流道，建設經費約需18.73億元。
交通處為解決基金一路到三路經常性塞車問題，爭取交通部補助，去年委託顧問公司進行國3或台62基隆路段增設匝道可行性研究，已完成期中報告，也舉辦過說明會。
顧問公司評估從安樂區樂利三街闢設高架橋，銜接國3基金交流道，建議起點自樂利三街海山貨櫃公司入口東側起，沿路線爬升，至140公尺處以高架穿越既有貨櫃場後進入山谷，上行線跨越國3，在基金一路既有南下匝道旁增設匝道；下行線匯入國3基金交流道北上匝道。
市議員吳驊珈對此規畫表示，路線預計以高架行經安樂區的外寮里與興寮里，應辦說明會取得居民共識。基金交流道與國道3號的銜接匝道要拓寬，否則只是換個地方塞車而已。
基隆市政府說，目前都在評估及蒐集地方意見，會送高公局審議，確認可行性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言