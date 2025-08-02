紓解基金路塞車 基隆評估國3或台62增設匝道可行性研究

基隆市基金公路每逢假日有大批台北方向車流，經國三下基金交流道往北海岸風景區，造成基金公路常塞車，市府交通處正進行國3或台62基隆路段增設匝道可行性研究，已完成期中報告，評估從安樂區樂利三街闢設高架橋，銜接國3基金交流道，建設經費約需18.73億元。

交通處為解決基金一路到三路經常性塞車問題，爭取交通部補助，去年委託顧問公司進行國3或台62基隆路段增設匝道可行性研究，已完成期中報告，也舉辦過說明會。

顧問公司評估從安樂區樂利三街闢設高架橋，銜接國3基金交流道，建議起點自樂利三街海山貨櫃公司入口東側起，沿路線爬升，至140公尺處以高架穿越既有貨櫃場後進入山谷，上行線跨越國3，在基金一路既有南下匝道旁增設匝道；下行線匯入國3基金交流道北上匝道。

市議員吳驊珈對此規畫表示，路線預計以高架行經安樂區的外寮里與興寮里，應辦說明會取得居民共識。基金交流道與國道3號的銜接匝道要拓寬，否則只是換個地方塞車而已。

基隆市政府說，目前都在評估及蒐集地方意見，會送高公局審議，確認可行性。