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台東將辦風電說明會 業者：並非獲准開發

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
東風電力股份有限公司12日將在台東縣大武鄉舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，試圖重啟風電案，引發在地疑慮。記者尤聰光／攝影
東風電力股份有限公司12日將在台東縣大武鄉舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，試圖重啟風電案，引發在地疑慮。記者尤聰光／攝影

風電力公司12日將在大武鄉舉辦公開會議，被疑為試圖重啟陸域風電案，引發關注，立委黃建賓要求立即停止開發，議長吳秀華指此案擬在南迴3鄉鎮設置33座風力發電機組，對山海景觀及生態恐帶來難以逆轉的衝擊。業者強調只是要向民眾說明，並非已獲得政府允許開發。

台亞風能公司專案總監謝智超表示，12日的公開會議是環評規範程序的一環，不是外界所說的已經獲得政府允許開發。這次會議主要說明這段期間公開在環境部資訊官網討論區的結果，及前往案場實際調查等資訊，全案還在資訊揭露階段。

議長吳秀華說，此案規畫在太麻里、大武、達仁設置33座風力發電機組，總裝置容量高達231MW，對南迴海岸線的山海景觀、生態鏈、原鄉文化與觀光資源恐帶來難以逆轉的衝擊。這不只是改變景觀，更關係到族群的尊嚴與世代永續。

「堅決反對，不想變成下一個綠能災難」，張姓鄉民說，丹娜絲輕颱就造成嘉義、台南10幾萬片光電板受損，颱風首當其衝的台東動輒颳17級風，沒人敢掛保證風機能承受得住。

大武鄉長王景昌表示，私人企業辦說明會，公所維持行政中立，不會介入也不無權干涉，尊重法令。至於是否設置風力發電，這是中央政策，不是他個人說了算，需由所有鄉民決定。

不過亦有鄉民持不同看法，指風力發電是專業性工程，需要專家學者詳細說明利弊，多聽就能多一點了解。

風電 台東 黃建賓

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