噶瑪蘭人拒絕一族兩制 盼恢復平地原民身分

噶瑪蘭族人於2002年復名，仍有許多族人因半世紀前未及時登記，無法恢復平地原住民身分。立法院正審議「平埔原住民族群身分法」草案，噶瑪蘭族人憂心恐將未能復名的族人列為平埔噶瑪蘭族，昨原住民族日發聲，呼籲避免「一族兩制」。

根據原民會統計，到去年為止，全台噶瑪蘭族約1600人，主要居住在宜蘭壯圍鄉、花蓮新城及豐濱鄉，及台東長濱鄉。

豐濱鄉新社部落的楊功明，當年陪著岳父偕萬來推動噶瑪蘭族復名運動。他說，半世紀前政府限定時間登記，許多族人不知道或者不敢登記，遲遲無法恢復平地原住民身分，新社村前村長李文盛就是一例，當時因當兵錯過登記，李的父親、兄長都是噶瑪蘭族，全家只有他不是原住民。

對於立法院審議平埔原住民族群身分法，楊功明憂心會讓無法拿回平原身分的族人，變成「平埔噶瑪蘭族」，形成一族兩制，兩種身分有不同權利，平原及山地原住民才有原基法的保障。

「千萬不要修法變成兩個噶瑪蘭族」，花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會多年來持續爭取完成復名的最後一哩路，昨天原住民族日再發聲，指原住民身分主要是血緣關係而來，這是基本人權，不能因為未登記就喪失。

基金會籲立法院在草案加入「在修法前已具官方原住民族名稱者（例：噶瑪蘭族），得恢復平地原住民身分」，避免造成平地原住民及平埔原住民「一族二制」，維護憲法中族群平等權益。