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經營逾20年…台東老字號便當店吹熄燈號 老饕不捨惋惜
台東又1家老字號餐飲吹熄燈，市區經營逾20年的便當店，今天突吹熄燈號，老闆也在網路社群貼文宣告正式結束營業的消息，他無奈表示，未來，若有機會，會用另一種方式，再次與大家見面。
這家老字號便當店位於市區正氣路上，不僅緊鄰社區要道上，也在一所高中學區旁，無論平日還是假日，生意特別好，不少民眾是吃了十幾年，更多學生是吃到畢業，出社會還是會回來吃回憶。
「這並非我所願，也不是我原本的規畫。」老闆無奈地說，這家店，不只是一間便當店。它是我人生的一部分，是我用心經營了25年的心血。每一道菜，我都當作是煮給家人吃的心情來準備。
他說，每一位客人都視為朋友、甚至像家人般對待。關係早已超越了買賣，而是彼此的陪伴與支持；但某些因素，讓他在法律上無法得到公平對待，身心都遭受極大的創傷，已無法再以正常狀態繼續營業。
「好可惜啊！菜色新鮮好吃！」林姓市民說，他每天上班中午幾乎都吃這家的便當，口味對了就是好吃，現在要開始煩惱午餐了。另鄭姓市民說，晚餐都吃他們家的菜，方便又美味，聽聞結束營業也是很錯愕。
老闆強調，在這段歲月中，他始終相信，誠意是可以被感受到的，而情感是會留下痕跡的。今天，便當店走入歷史，但我不會忘記你們的笑容、鼓勵與支持。未來，若有機會，我會用另一種方式，再次與大家見面。
據了解，便當店老闆去年發現員工盜取他上千萬積蓄，沒想到提告後不但遲遲沒起訴，反而因曾跟偷錢的員工爆發肢體衝突，遭檢察官聲押。質疑檢方濫權執法，投書給檢察長申訴，也沒獲得具體回應，如今再向監察院陳情，希望還他一個公道。
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