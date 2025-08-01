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10年來從不缺席！助花蓮偏鄉長者義剪 團隊成員：路有通就到得了

中央社／ 花蓮縣1日電
「點亮點公益服務整合平台」集結全台美髮同業愛心力量，由台北大稻埕扶輪社提供交通費補貼，自2015年起與門諾基金會合作，至今累積為花蓮地區5500名長者及身障者剪髮。圖／中央社（門諾基金會提供）
「點亮點公益服務整合平台」集結全台美髮同業愛心力量，由台北大稻埕扶輪社提供交通費補貼，自2015年起與門諾基金會合作，至今累積為花蓮地區5500名長者及身障者剪髮。圖／中央社（門諾基金會提供）

曾在花蓮當兵的楊景輝，對這片土地有很深感情，10年前接到公益夥伴的邀約，促成跟門諾基金會公益合作，至今維持每月2天的義剪活動，他說：「只要路通，我們就到得了。」

「點亮點公益服務整合平台」集結全台美髮同業愛心力量，由台北大稻埕扶輪社提供交通費補貼，2015年起與門諾基金會合作，走入花蓮需要被看見的家庭，至今累積為5500名長者及身障者剪髮

楊景輝表示，每月2天的義剪日，是團隊固定的行程，第1天剪花蓮北區、第2天改去南區，無論COVID-19疫情、地震或台鐵票價調漲，他們都沒缺席，「只要交通通得了，我們就來得了。」

門諾基金會表示，義剪活動會安排居服督導隨行協助，根據每位個案的身體狀況、接送安排與復健時程調整服務時間，對偏鄉長輩來說，剪髮是一個難以實現的願望。

門諾玉里區居服督導潘錦文表示，有的案家一週只能外出一次，錯過義剪就得再等一個月。這項服務，不只是剪頭髮，更延續了長者的生活品質與自我認同。

74歲的林阿姨是泰國華僑，中風後行動不便，卻仍堅持維持儀容，剪髮當天，她特別交代要把鬢角剃短，照鏡子時自信笑說：「這樣才好看。」

102歲的阿美族洪阿嬤，駝背但神智清楚，她堅持剪平瀏海，看著剪完後的髮型，笑得像小女孩，現場人員都說：「阿嬤年輕20歲啦。」

設計師Fanny表示，每次義剪就像心靈旅行，阿公、阿嬤們早早搬好椅子等待，剪完就約好下次再來，這種被等待的感覺特別深刻。

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