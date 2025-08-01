宜蘭蘇澳海洋嘉年華 2日豆腐岬登場

宜蘭蘇澳海洋嘉年華明天於豆腐岬風景區登場，白天除舉辦獨木舟、立式划槳等接力運動賽事，傍晚起安排海風市集及音樂會，歡迎民眾前往感受魅力海灣。

蘇澳鎮長李明哲今天過透新聞稿表示，近年來鎮公所結合蘇澳鎮觀光小鎮發展協會及民間業者，透過新型態的SUP（立式划槳）立槳、浮潛、獨木舟、水肺潛水等海上運動，推廣觀光並活絡海洋運動觀光產業發展，達到漁村轉型。

他指出，海洋嘉年華主打海上運動競賽、樂團表演及海風市集，透過音樂會與海風市集，讓遊客都能在海風輕拂與音樂交織的氛圍中，留下難忘的夏日回憶。

蘇澳鎮公所表示，明天傍晚5時起登場的海風市集，結合在地特色美食，只要憑2張未開獎的統一發票，就可免費兌換1張價值新台幣60元的市集抵用券，每人限換1次，換完為止。

此外，由於豆腐岬風景區停車場車位少，鎮公所推出免費接駁專車，規劃3處接駁點，接駁時間為明天下午2時至晚上10時，每10至15分鐘1班車，遊客可在蘇澳轉運站、南方澳進安宮及豆腐岬風景區轉乘往返會場。