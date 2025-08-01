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拒絕一族兩制 全國原民日噶瑪蘭人發聲盼恢復平地原住民身分

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
宜蘭、花蓮都有不少噶瑪蘭族人，是台灣第11族，但有不少族人至今無法恢復平地原住民身分。圖／本報資料照片
宜蘭、花蓮都有不少噶瑪蘭族人，是台灣第11族，但有不少族人至今無法恢復平地原住民身分。圖／本報資料照片

噶瑪蘭族人於民國91年復名，仍有許多族人因半世紀前未及時登記，無法恢復平地原住民身分。立法院正審議平埔原住民族群身分法，噶瑪蘭族人憂心恐將未能復名的族人都列為平埔噶瑪蘭族，選在今天原住民族日發聲，呼籲審慎修法，避免「一族兩制」。

新社噶瑪蘭族耆老偕萬來，當年帶領族人奔走，終於成功爭取到噶瑪蘭族復名，成為第11族，23年過去，宜蘭、花蓮及台東，甚至北部都有許多族人，無法取得平地原住民。

偕萬來的女婿楊功明說，立法院正審議平埔原住民族身分法，草案第13條明定，本法施行前已依其他法令核定之民族別，其成員未依原住民身分法規定取得原住民身分者，得依本法申請取得平埔原住民族群成員之身分。也就是說，沒能取得平地原住民身分的噶瑪蘭族人，可申請變成平埔原住民，而非現行的平地原住民，「一族兩制」讓族人全炸鍋。

楊功明舉豐濱鄉新社村前村長李文盛，是噶瑪蘭族語老師，當初政府公告登記時間，李文盛正好在當兵，不知道此事，導致來不及登記，李文盛的父親、兄長都有噶瑪蘭族平地原住民身分，全家只有他不是原住民，根本違反人權。

「千萬不要修法變成兩個噶瑪蘭族」，花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會今天聲明指出，原住民身分主要是血緣關係而來，這是基本人權，不能因為未登記就喪失，若是政府有行政管理統計或資源分配等考量，都是技術問題，可以配套處理。

花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會呼籲，立法院審慎審議，加入「在修法前已具官方原住民族名稱者（例：噶瑪蘭族），得恢復平地原住民身分」，避免造成平地原住民及平埔原住民「一族二制」，維護憲法中族群平等權益。

香蕉絲工藝也是噶瑪蘭族的獨特技藝。本報資料照片
香蕉絲工藝也是噶瑪蘭族的獨特技藝。本報資料照片
花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會去年率族人回宜蘭尋根。圖／花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會提供
花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會去年率族人回宜蘭尋根。圖／花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會提供

噶瑪蘭 原住民族

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