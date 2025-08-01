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影／大雨沖刷...漂流木布滿富岡漁港 客輪受阻、海巡艦艇動彈不得

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也團不得。記者尤聰光／攝影
旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也團不得。記者尤聰光／攝影

旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也動彈不得。漁民則擔心這些漂流「木雷」，造成船體損壞。

縣府農業處漁業科長陳登裕表示，今天早上已和廠商前往富岡漁港現場會勘，預計中午後將派機械清除漂流木，也提醒未來幾天漁民出海作業漁民要小心；至於海邊沿岸漂流木，目前相關林業單位尚未開放撿拾公告，民眾勿撿拾漂流木，以免受罰。

超過1星期的旺盛西南氣流，為台東地區帶來充沛雨量，讓全縣主要河川包括卑南、馬武窟、知本、太麻里、金崙、大竹及大武溪等溪水暴漲，大水把山區或溪床的樹材直接沖入海中，颱風過後，這些數以萬計的漂流木，不是擱置在沙灘，就是漂浮在海上。

南迴沿海海面上出現大小不一的團塊，面積從數十坪到數百坪，開車行駛在南迴公路上，往海上看去，就看到一團一團的黑影，有民眾發現還以為是什麼怪物或大型魚群，紛紛停車看個究竟，往海上細看，才發現原來是漂流木。

這些海上漂流木，也因海流被帶往富岡漁港港內，使得海面上布滿大大小小的漂流木，有些還飄在航道上，影響船隻進出，而停靠碼頭的船隻則被漂流木團團包圍，海巡艦艇也動彈不得。從沒看過這麼多漂流木的遊客，也好奇拿起手機拍照，直呼「好可怕喔！」

「看不見的才可怕！」漁民擔心說，颱風過後出海捕魚最讓他們提心吊膽，因為有很多海上載浮載沉的漂流木，就像一顆海上「木雷」，一個不小心可能就撞上去，輕則船體破裂、網具破損，嚴重一點會導致葉槳斷裂，可能就要待援。

旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也團不得。記者尤聰光／攝影
旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也團不得。記者尤聰光／攝影
旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也團不得。記者尤聰光／攝影
旺盛西南氣流帶來充沛雨量，造成台東河川溪水暴漲，連帶把山區樹材沖刷到海上，使得海面上出現浮木塊團，面積從數十坪到數百坪，其中，富岡漁港內布滿漂流木，不僅影響船隻通行，就連海巡艦艇也團不得。記者尤聰光／攝影

漁民 漂流木 富岡漁港

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