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基隆復興路危屋占國有地隨時有倒塌風險 將鑑定後拆除
基隆市中山區復興路66巷有一間破舊老屋，因結構嚴重毀損，隨時有倒塌風險，鄰近居民憂心旦颱風來襲將造成房屋倒塌，危及居民安全。立委林沛祥今天會同國產署等單位會勘，決議以安全為由，由市府安排技師進行結構鑑定，確認為危樓後拆除。
西康里長張繼志表示，該屋長期無人居住，破落不堪，部分傾毀，原屋主已過世，房子由身障兒子繼承，無法自行處理後續問題，加上近期兩次颱風影響，導致樹根影響房屋地基，結構損壞加劇。
林沛祥說，如果發生倒塌傷及無辜，誰都無法承擔責任，安全必須擺在第一順位，會勘結論為請都發處在15個工作天內安排技師進行結構鑑定。若確認為危樓，後續拆除費用由相關單位協助處理；房屋拆除後產生的廢棄物，由國產署負責清運。
議員宋瑋莉、郭美秀都表示，基隆市中山區內仍有許多類似情形的老舊危樓，呼籲國產署能建立一套制度來處理相關問題，保障市民安全。
林沛祥說，對於類似潛在危機的老舊房屋，基於公共安全的前提下，他將持續與議員、里長合作來解決，讓基隆市民能夠安心。
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