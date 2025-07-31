饒慶鈴稱中央超徵稅收 應返還全民

「普發現金」是許多民眾對政府的期待，但「該誰發」卻出現政治光譜兩端的論調。台東縣長饒慶鈴今天發臉書表示，以最簡單的邏輯來說，中央稅收大幅超徵5283億元，就應該適度返還給全民，且在2023年也曾普發過現金，為什麼不行？

但另一派聲音卻說，地方政府也有「超徵」、應該也要用現金發給民眾。這是大大的誤謬：台東縣今年預算規模約252億元，但自有稅收才12億元，錢完全不夠用。

饒慶鈴說，超徵指的是營所稅、綜所稅和證交稅，都是中央收錢，怎麼會叫地方政府發錢呢﹖而且中央今年還減撥台東縣一般性補助款22.6億元、中央統籌分配款4億元，這些都是去年中央核定要撥的，到現在還扣在行政院手中。