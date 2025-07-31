快訊

暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了」

沈玉琳住院…外界瘋猜病情 潘若迪赴醫院探望揭「最新狀況」

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

饒慶鈴稱中央超徵稅收 應返還全民

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影
台東縣長饒慶鈴。聯合報系資料照片／記者尤聰光攝影

「普發現金」是許多民眾對政府的期待，但「該誰發」卻出現政治光譜兩端的論調。台東縣長饒慶鈴今天發臉書表示，以最簡單的邏輯來說，中央稅收大幅超徵5283億元，就應該適度返還給全民，且在2023年也曾普發過現金，為什麼不行？

但另一派聲音卻說，地方政府也有「超徵」、應該也要用現金發給民眾。這是大大的誤謬：台東縣今年預算規模約252億元，但自有稅收才12億元，錢完全不夠用。

饒慶鈴說，超徵指的是營所稅、綜所稅和證交稅，都是中央收錢，怎麼會叫地方政府發錢呢﹖而且中央今年還減撥台東縣一般性補助款22.6億元、中央統籌分配款4億元，這些都是去年中央核定要撥的，到現在還扣在行政院手中。

一個將人民放在心上的政府，不只要關心全民的福祉，也應正視地方的困境。我們要求行政院儘速補齊短撥的補助款，這筆錢攸關地方財政穩定與民生支出，延宕不得；同時，中央超徵的稅收盈餘，也應與全民共享。

台東縣長饒慶鈴今天在她個人臉書針對「普發現金」發文。圖／翻攝自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴今天在她個人臉書針對「普發現金」發文。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

超徵 稅收 饒慶鈴

延伸閱讀

95位生力軍加入 台東國中小校長暨園長布達

影／台東市區投票率可望逾4成 饒慶鈴盼選後回到和諧社會

台東縣體育、棒球場館整修再升級 將比照大巨蛋座椅

影／台東市區一度淹水及膝 三大易淹地段研擬補助防水閘門

相關新聞

普發5萬元提案爆紅 花蓮民進黨議員嚗由來「反諷傅崐萁」

民進黨花蓮縣議員胡仁順提案普發5萬元，２月獲得縣議會照案通過，在首波大罷免投票全面不通過後引發熱烈討論。胡仁順今天在臉書...

饒慶鈴稱中央超徵稅收 應返還全民

「普發現金」是許多民眾對政府的期待，但「該誰發」卻出現政治光譜兩端的論調。台東縣長饒慶鈴今天發臉書表示，以最簡單的邏輯來...

東岸商場爭議OT變ROT審計部糾正權利金缺失 基市府：已啟動檢討

基隆東岸商場爭議曾引發去年市長謝國樑罷免案，審計部在去年度決算審核報告，糾正前市府對東岸停車場OT案改為ROT案的過程中...

基隆果菜市場10多攤商15年默默行善 蔬果送給人安助街友

人安基金會基隆平安站設有8個床位，平時收容照顧無家可歸、在外流浪街友，並訓練培養一技之長或謀生技能，每周5天供餐，每天供...

台東海岸風電罷免後又出現 黃建賓：立即停止才是民意

引發許多台東鄉親反彈的東海岸風力發電案，將在8月12日舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，長期反對東海岸風電開發的國民黨...

北台4市與新加坡簽MOU拓星馬市場 基隆推雙層觀巴、深度遊

基隆市、新北市、台北市與桃園市政府為提升在東南亞旅遊市場能見度，昨於新加坡舉辦以「Shiok you around」為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。